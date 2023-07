Sei Sorelle Anticipazioni 18 luglio 2023: Diana bacia Salvador. Riuscirà a fargli tornare la memoria?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 18 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Diana cercherà di far tornare la memoria a Salvador baciandolo mentre Adela scoprirà che la cauzione è stata pagata da Don Ricardo e che dietro c'è lo zampino subdolo di Elisa.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata del 18 luglio 2023, in onda alle ore 16.10 su Rai1, Diana criticherà fortemente Salvador per la sua collaborazione con Don Ricardo. Il Montaner risponderà in modo molto freddo e infastidito alle parole della Silva e lei, stanca di questa situazione, cercherà di sbloccargli i ricordi e fargli tornare la memoria con un bacio. Otterrà qualche risultato? Intanto Raimundo riuscirà a farsi assumere da Enrique come barista dell’Ambigù. Adela verrà finalmente scarcerata ma scoprirà molto presto che il suo rilascio è costato molto caro alla sua famiglia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela viene rilasciata ma la sua libertà è a caro prezzo

Le gravi condizioni di salute di Adela hanno costretto le Silva a scendere a patti non solo con Don Ricardo ma anche con Elisa. La ragazzina ha convinto suo padre a pagare la cauzione per far uscire la maggiore delle Silva ma in cambio ha voluto qualcosa di molto prezioso per lei e per le sue sorelle: il ritratto della loro madre. Adela tornerà a casa molto frastornata e soprattutto ancora molto sofferente a causa del tetano. Appena varcata la soglia di Villa Silva si renderà conto che Elisa sta prendendo il prezioso quadro di famiglia e capirà che le sue sorelline hanno dovuto cedere ai ricatti, pur di salvarla. La donna cercherà di convincere la più piccola tra loro a non voltare un’altra volta le spalle ma le sue parole saranno vane. Elisa continuerà per la sua strada.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Diana bacia Salvador per fargli tornare la memoria

Diana sta indagando su Don Ricardo ed è determinata a scoprire, con l’aiuto di Bernardo, cosa ci sia all’interno delle misteriose casse arrivate alla Tessuti Silva. A remarle contro c’è però Salvador. Il Montaner continua a collaborare con il terribile zio delle Silva e Diana è stanca che il suo ex innamorato continui a essere al soldo del terribile uomo. Infastidita di questa situazione e soprattutto del fatto che Salvador non si ricordi di loro e di tutta la verità, deciderà di giocarsi il tutto per tutto per fargli tornare la memoria. Per farlo, si avvicinerà a lui e lo bacerà. Il suo tentativo andrà in porto? Vi anticipiamo che il direttore dell’azienda di tessuti ci sorprenderà molto presto,

Sei Sorelle Anticipazioni: Raimundo si fa assumere all’Ambigù

Adela è finalmente tornata a casa. Merceditas, così come Rosalia e le sorelle, è felice di riavere la signorina Silva tra loro. La cameriera avrà tanto da festeggiare in questa puntata. Oltre alla scarcerazione di Adela ci saranno belle notizie da parte di Raimundo, che riuscirà a farsi assumere come barista da Enrique. Il cugino della cameriera si renderà finalmente utile per le sorelle e sarà molto contento di poter ricambiare la loro gentilezza.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 17 al 21 luglio 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.