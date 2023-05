Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 17 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 17 maggio 2023 - Francisca riceve delle brutte notizie. Alla Silva verrà recapitata una lettera da parte del maestro Tabuyo. Il futuro della ragazza sarà in bilico. Intanto Merceditas confesserà alle Silva di aver aiutato Elisa a uscire di nascosto mentre Rodolfo chiederà di nuovo a Blanca di non frequentare Cristobal. Salvador sarà invece malmenato da alcuni criminali, che assalteranno il camion con l'ordine delle terme. Per il Montaner si metterà male... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 15 al 19 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 maggio 2023 - Lara dovrà fare i conti con una misteriosa donna, molto minacciosa. La Martinelli comincerà a sudare freddo. Dopo aver messo Roberto con le spalle al muro e aver finalmente conquistato un posto nella vita e nella famiglia di Ferri, si troverà davanti a una nuova minaccia, che potrebbe metterle non solo i bastoni tra le ruote ma potrebbe addirittura svelare tutti i suoi inganni. Intanto Giulia scoprirà che Angela e Franco hanno deciso di partire. Per la Poggi sarà una notizia terribile, visto la situazione disastrosa che sta vivendo a causa delle minacce di Eduardo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 maggio 2023.