Un Posto al Sole Anticipazioni 17 maggio 2023: Lara in pericolo. Una donna misteriosa minaccia di smascherarla

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una donna misteriosa rischia di svelare i piani di Lara mentre Angela e Franco informano Giulia della loro partenza.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara dovrà fare i conti con una misteriosa donna, molto minacciosa. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli comincerà a sudare freddo. Dopo aver messo Roberto con le spalle al muro e aver finalmente conquistato un posto nella vita e nella famiglia di Ferri, si troverà davanti a una nuova minaccia, che potrebbe metterle non solo i bastoni tra le ruote ma potrebbe addirittura svelare tutti i suoi inganni. Giulia invece scoprirà che Angela e Franco hanno deciso di partire. Per la Poggi sarà una notizia terribile, visto la situazione disastrosa che sta vivendo a causa delle minacce di Eduardo.

Lara minacciata da una misteriosa donna: ecco le Anticipazioni del 17 maggio 2023

Lara ha messo Roberto con le spalle al muro e ha approfittato molto bene dell'assenza di Marina. È infatti riuscita a conquistare un posto a Palazzo Palladini e a ritagliarsi il suo spazio nella vita e nella famiglia del Ferri. Quando però tutte le cose sembreranno finalmente andare a suo favore, sarà sconvolta da una novità. Una donna misteriosa arriverà a minacciarla e potrebbe svelare, molto velocemente, tutti i suoi inganni. Lara dovrà tenere i nervi saldi e non lasciare che tutti i suoi sforzi siano vanificati, proprio ora che Roberto sembra sul punto di cedere completamente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi è la donna misteriosa che minaccia Lara?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole purtroppo non ci rivelano ancora chi sia la donna misteriosa che minaccia Lara. È facile però supporre che possa trattarsi della vera madre di Tommaso, tornata dalla Martinelli per avere più soldi e pronta a svelare tutta la verità, qualora lei non glieli desse. Potrebbe però anche essere un piano di Marina, lontana da casa e forse al corrente di qualche novità succulenta, con cui ricattare la sua rivale. L'identità di questo nuovo personaggio sarà sicuramente presto svelata ma intanto per Lara Martinelli ci saranno dei brutti momenti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia sconvolta dalla partenza di Angela e Franco

Giulia è finita nel mirino del clan di Eduardo e per la Poggi le brutte notizie non sono finite qui. Angela e Franco la informeranno di aver deciso di partire per la Sicilia e di voler ricominciare una vita lavorativa sull'isola. Questa novità butterà giù la povera Giulia, già piuttosto colpita da quello che le sta succedendo a causa delle minacce del clan di Eduardo, che sembra proprio averla presa di mira e non volerla lasciare in pace. Riuscirà a superare questo momento anche senza l'aiuto di Superfranco?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.