Sei Sorelle Anticipazioni 17 maggio 2023: Brutte notizie per Francisca. Il suo futuro è in bilico

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 17 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca riceverà una lettera molto preoccupante da parte del maestro Tabuyo mentre Rodolfo chiederà a Blanca di non vedere più Cristobal.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 17 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Francisca riceve delle brutte notizie. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che alla Silva verrà recapitata una lettera da parte del maestro Tabuyo. Il futuro della ragazza sarà in bilico. Intanto Merceditas confesserà alle Silva di aver aiutato Elisa a uscire di nascosto mentre Rodolfo chiederà di nuovo a Blanca di non frequentare Cristobal. Salvador sarà invece malmenato da alcuni criminali, che assalteranno il camion con l'ordine delle terme. Per il Montaner si metterà male.

Il futuro di Francisca è in bilico: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 17 maggio 2023

Per Francisca la situazione si fa sempre più complessa. La cantante, sotto il ricatto di Amalia, si troverà ad affrontare una bruttissima notizia. A casa Silva verrà infatti recapitata una lettera da parte del maestro Tabuyo, nella quale l'uomo informerà la sua futura alunna, di alcuni problemi della scuola. Francisca capirà che il suo futuro sarà incerto e soffrirà moltissimo di questo. Sarà costretta a rinunciare alla sua partenza e a rimanere a Madrid? Intanto Merceditas confesserà di aver aiutato Elisa a uscire di nascosto da casa e a partecipare alla festa di Sofia. La cameriera si sentirà in colpa per l'incidente della ragazza, che le è costato il debutto in società.

Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo chiede a Blanca di non vedere più Cristobal

Blanca ha accettato di seguire il corso prematrimoniale, come richiesto da Donna Dolores. La ragazza, sin dalle prime serate, ha capito che la situazione non la fa stare a suo agio e se l'è presa con Rodolfo. Cristobal ha preso le sue difese, ricordando al fratello e alla madre, che Blanca deve ancora perdonare il fidanzato per il suo tradimento e che quindi non è il caso di forzare così tanto la mano. La Silva, grata del suo supporto, si è avvicinata ancora di più al cognato e Rodolfo è andato su tutte le furie. Il Loygorri deciderà così di intervenire e chiederà alla promessa sposa di tagliare i ponti con suo fratello e di non frequentarlo più da sola e così assiduamente.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador aggredito

Mentre Francisca cercherà di capire come risolvere i problemi con la scuola del maestro Tabuyo e Diana aspetterà con ansia che si concluda l'affare con le terme e venga quindi pagata, Salvador dovrà affrontare un momento molto difficile. Il Montaner sarà assalito da alcuni criminali che prenderanno di mira il camion contenente le stoffe per il centro benessere. Il ragazzo sarà malmenato e finirà in ospedale con delle gravi lesioni mentre il lavoro della Tessuti Silva sarà rubato, facendo ripiombare l'azienda delle sei sorelle nel baratro. Si prevedono nuovi e gravi problemi economici, e persino la bancarotta.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.