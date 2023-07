Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 17 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 17 luglio 2023 - Diana continuerà a volerci vedere chiaro nei loschi traffici di Don Ricardo. La Silva informerà Bernardo di avere intenzione di scoprire il contenuto delle misteriose casse portate in azienda, anche a costo di mettersi di nuovo in pericolo. Intanto Francisca sarà molto felice di come sono andate le prove al Teatro Real, mentre Gabriel non riuscirà a essere entusiasta. Il ragazzo avrà paura che la sua amata si allontani dall’Ambigù e da lui. Donna Dolores invece comunicherà a Blanca di aver trovato un modo per andare d’accordo: fingere di essere tornate in pace. Solo così nessuno sospetterà della loro inimicizia... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 luglio 2023 - Renato non riuscirà a trattenere il suo fastidio e rivelerà a Raffaele di non aver per nulla apprezzato la scelta di Giulia di accogliere Luca alla Terrazza. Intanto a casa di Rosa si comincerà a respirare un’aria piuttosto pesante, dopo che Manuel ha trovato il borsone pieno di armi, fatto nascondere dallo zio. Guido e Mariella, invece, ignari della notte di passione tra Samuel e Micaela, sproneranno Speranza a fare il primo passo per riconciliarsi con il fidanzato dopo la loro lite... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 luglio 2023.