Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 14 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 14 luglio 2022 - con l'aiuto di Carlitos, le Silva hanno scoperto dove si è cacciata Elisa e questa scoperta le ha mandate completamente nel pallone. La piccola di casa si è rifugiata a casa di zia Adolfina, la sorella della loro defunta madre. La ragazzina si ripresenta a casa insieme a lei e le ragazze si trovano in compagnia della terribile e impicciona zia. Le sorelle temono che la loro parente possa scoprire i loro segreti. Intanto Blanca, ormai fuori pericolo, vuole recuperare il tempo perduto e anticipare la data del suo matrimonio mentre Francisca, scoperto di Celia e Joaquin, avverte la sorella di non essere per nulla d'accordo con questa inopportuna relazione. I suoi avvertimenti lasceranno il segno. Adela si presenta a casa di Carolina per rivelarle di sapere che c'è lei dietro ai misteriosi mazzi di fiori. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'11 al 15 luglio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 luglio 2022 - Lara è decisa ad andare avanti con il suo folle piano di far credere a Ferri che la gravidanza proceda bene. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio nella vita di Roberto, da cui non essere mai più scalzata. Diverso atteggiamento invece quello di Marina. Stanca delle continue delusioni, la Giordano ha deciso di allontanarsi da Napoli e dal suo ex. Si è così concessa una vacanza a Procida ma la pace sembra destinata a durare poco. Un colpo di scena rischia di rovinare tutto. Intanto Nicotera scopre quello che è successo in carcere ai danni di Tregara. Eugenio comincia a temere che la furia di Lello Valsano finirà per essere incontenibile e per mettere in pericolo la sua famiglia. Il magistrato è spaventato. Deve proteggere i suoi cari a ogni costo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022.