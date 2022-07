Sei Sorelle Anticipazioni 14 luglio 2022: Zia Adolfina spaventa le sorelle Silva

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 14 luglio 2022, Elisa si ripresenta a casa con un'accompagnatrice. Si tratta di zia Adolfina, la pettegola e impicciona sorella della madre. Le Silva avranno paura che la donna scopra i loro segreti.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 14 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: con l'aiuto di Carlitos, le Silva hanno scoperto dove si è cacciata Elisa e questa scoperta le ha mandate completamente nel pallone. La piccola di casa si è rifugiata a casa di zia Adolfina, la sorella della loro defunta madre. La ragazzina si ripresenta a casa insieme a lei e le ragazze si trovano in compagnia della terribile e impicciona zia. Le sorelle temono che la loro parente possa scoprire i loro segreti. Intanto Blanca, ormai fuori pericolo, vuole recuperare il tempo perduto e anticipare la data del suo matrimonio mentre Francisca, scoperto di Celia e Joaquin, avverte la sorella di non essere per nulla d'accordo con questa inopportuna relazione. I suoi avvertimenti lasceranno il segno. Adela si presenta a casa di Carolina per rivelarle di sapere che c'è lei dietro ai misteriosi mazzi di fiori.

Arriva zia Adolfina in Sei Sorelle Anticipazioni 14 luglio 2022

Elisa è fuggita e le Silva l'hanno cercata in lungo e in largo. Le sei sorelle hanno scoperto, grazie alla confessione di Carlitos, che la loro sorellina è andata a trovare la zia Adolfina, per avere da lei il sostegno sperato. La ragazzina, stanca di essere trattata come una bambina, ha pensato bene di rivolgersi alla sorella della madre per ottenere finalmente le attenzioni sperate e per riuscire a fare il suo debutto in società. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che questa mossa potrebbe rivelarsi fatale per le Silva. Elisa si ripresenterà a casa accompagnata dalla parente, una donna pettegola e fin troppo curiosa, pronta a tutto per scoprire cosa stia succedendo alle figlie di sua sorella. Sarà un'impresa riuscire a evitare che la signora scopra i loro segreti, soprattutto ora che si piazzerà nella loro dimora.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela affronta Carolina

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia accetterà di passare una serata da sola insieme a Joaquin. I due escogiteranno di andare a ballare il flamenco ma l'uscita non andrà come sperato dalla Silva. Francisca, scoperto della relazione della sorella, la metterà in guardia. La cantante non è per nulla felice di quello che sta facendo Celia; la sua frequentazione è inopportuna e una signorina per bene non dovrebbe accompagnarsi a un uomo senza che questi sia il suo promesso sposo. Le raccomandazioni di Francisca si riveleranno un inquietante presagio. Intanto Adela deciderà di affrontare Carolina, per mettere in chiaro le cose con lei. La Silva ha scoperto che è stata la signora Rivera a farle recapitare i fiori e ora vuole giocare a carte scoperte con colei che ha cercato di screditarla.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca vuole anticipare il suo matrimonio

Victoria ha imposto a Rodolfo un ultimatum ma la malattia di Blanca ha impedito al Loygorri di accontentare la sua amante, rompendo il suo fidanzamento. Ora che la Silva si è ripresa, le cose non sono però destinate a cambiare. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca, una volta riavutasi completamente e dopo aver promesso a Donna Dolores di allontanare Cristobal – per evitare conflitti tra i figli – cercherà di anticipare la data della sue nozze. Sarà una vera e propria sorpresa, che farà infuriare ancora di più Victoria. Cosa deciderà di fare Rodolfo? Riuscirà ora a rompere il suo legame con la fidanzata?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'11 al 15 luglio 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.