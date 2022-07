Sei Sorelle Anticipazioni dall'11 al 15 luglio 2022: Arriva la zia Adolfina. Per le Silva non c'è più scampo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap, Sei Sorelle, in onda su Rai1 la settimana che va dall'11 al 15 luglio 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni della soap spagnola, Sei Sorelle, in onda dall'11 al 15 luglio 2022 su Rai1 a partire dalle 16.00. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della soap in onda per la prima volta in Italia questa settimana:

Sei Sorelle, Trame dall'11 al 15 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 11 luglio 2022

Grazie a Gabriel, Francisca riesce a fugare i sospetti della sua amica Lucia che crede di conoscere la vera identità della bella Margarita. Per scoprire il nome del suo ammiratore Adela, accompagnata da Merceditas, si espone a un grande pericolo. Elisa fugge di casa.

Puntata in onda Martedì 12 luglio 2022

Diana accusa Salvador di essere responsabile della scomparsa di Elisa. Petra convince Celia ad uscire da sola con Joaquin. Doña Dolores chiede a Blanca di evitare di causare ulteriori conflitti tra i suoi due figli, costringendola a prendere una decisione dolorosa.

Puntata in onda Mercoledì 13 luglio 2022

Elisa torna a casa in compagnia della terribile zia Adolfina. Ormai guarita, Blanca vuole anticipare la data del suo matrimonio con Rodolfo. Francisca considera inopportuna la relazione tra Celia e Joaquín.

Puntata in onda Giovedì 14 luglio 2022

Don Ricardo non riesce a fidarsi di Salvador e così corrompe un operaio della fabbrica per sapere ciò che avviene al suo interno. Intanto German confessa il suo amore ad Adela e le comunica che ha deciso di lasciare sua moglie. Francisca, invece, incontra il maestro Tabuyo per il provino.

Puntata in onda Venerdì 15 luglio 2022

Le sorelle Silva tornano finalmente in fabbrica dopo l'allontanamento di Don Ricardo. Nel frattempo, Celia sembra avere seri problemi con Joaquin, mentre Miguel chiede la mano di Petra. Carolina, invece, cerca disperatamente un modo per salvare il suo matrimonio mentre Victoria seduce Cristobal. Come se non bastasse, la zia Adolfina contribuirà notevolmente nel mettere a dura prova la pazienza delle sorelle Silvia...

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.