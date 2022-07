Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2022: Marina sconvolta! La Giordano non trova pace

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, un incontro inaspettato mette Marina in crisi. La Giordano non riesce a trovare pace. Intanto Lara continua con i suoi piani mentre Eugenio comincia a temere per la sua famiglia.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Lara è decisa ad andare avanti con il suo folle piano di far credere a Ferri che la gravidanza proceda bene. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio nella vita di Roberto, da cui non essere mai più scalzata. Diverso atteggiamento invece quello di Marina. Stanca delle continue delusioni, la Giordano ha deciso di allontanarsi da Napoli e dal suo ex. Si è così concessa una vacanza a Procida ma la pace sembra destinata a durare poco. Un colpo di scena rischia di rovinare tutto. Intanto Nicotera scopre quello che è successo in carcere ai danni di Tregara. Eugenio comincia a temere che la furia di Lello Valsano finirà per essere incontenibile e per mettere in pericolo la sua famiglia. Il magistrato è spaventato. Deve proteggere i suoi cari a ogni costo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara continua il suo piano malefico

Lara sta facendo di tutto per non far scoprire a Roberto che ha avuto un aborto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli è sempre più decisa a portare a termine i suoi progetti, costi quel che costi e non si farà scrupolo di usare tutte le frecce del suo arco. Il suo obiettivo è quello di ottenere lo spazio che crede di meritare nella vita di Ferri. Per questo ha preso di mira Silvana, l'unico ostacolo che le si poneva contro. Ma riuscirà a mantenere il segreto sulla sua gravidanza?

Marina sconvolta da un colpo di scena in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2022

Marina ha alzato bandiera bianca. Stanca delle continue delusioni, ha deciso di voltare le spalle a Roberto e di dimenticare tutto. Per questo ha deciso di concedersi una vacanza a Procida, speranzosa di guadagnare un po' di serenità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano dovrà però affrontare un colpo di scena che la metterà in seria difficoltà. Mentre cercherà di godersi il sole, un arrivo inaspettato rimetterà tutto in discussione. Chi incontrerà sull'isola? L'incontro è destinato a durare per molto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio spaventato. Valsano si fa più pericoloso

Lello Valsano ha colpito ancora e a pagarne le conseguenze è stato Tregara. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nicotera scoprirà che il suo informatore è stato vittima di una violenta aggressione in carcere. Non ci saranno dubbi, si tratterà di un regolamento di conti e di una vendetta contro il “canarino”. Il fatto metterà sull'attenti Eugenio. Valsano è capace di tutto e il magistrato verrà preso dallo sconforto e dall'angoscia. La sua famiglia è in pericolo? Che piani avrà il criminale contro di lui?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.