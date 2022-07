Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 luglio 2022: Marina e Roberto di nuovo a confronto mentre Nicotera trema!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dall'11 al 15 luglio 2022.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dall'11 al 15 luglio 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dall'11 al 15 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 11 luglio 2022

Il delicato e teso confronto a casa Bruni, nel corso del quale Raffaele rivela la verità ad Eugenio, non basterà a tranquillizzare il portiere che vivrà momenti di paura, e provocherà delle tensioni familiari, difficilmente superabili. Susanna inizia il tirocinio in procura che la porterà ad interagire con Nicotera. Il piano di Lara per sviare l'attenzione di Ferri sulle sue reali condizioni sortirà l'effetto sperato?

Puntata in onda Martedì 12 luglio 2022

Alberto comincia a nutrire dei sospetti sull'identità del pentito che collabora con Nicotera, fra il magistrato e Viola sembra crearsi una distanza sempre più grande e Raffaele è travolto da un'ansia crescente. Sempre più deciso a fuggire con Chiara, Nunzio troverà un modo bizzarro per preparare Samuel a gestire da solo la cucina del Vulcano. Oberato dagli impegni lavorativi, Riccardo ricorrerà all'aiuto di Rossella, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 13 luglio 2022

I rapporti tra Eugenio e Viola continuano ad essere tesi. Clara prende una sofferta decisione rispetto a suo padre. Lello Valsano rivela la propria caratura criminale. Malgrado Rossella si sforzi in tutti i modi di supportarlo, Riccardo tradirà un aspetto caratteriale che non le piace. Samuel scopre le buone intenzioni di Nunzio, ma qualcuno rischierà di minare la loro amicizia.

Puntata in onda Giovedì 14 luglio 2022

Grazie al suo piano, Lara sembra essere diventata la priorità di Roberto mentre Marina cerca di concentrare tutte le sue attenzioni sul suo viaggio a Procida. Purtroppo per lei, un arrivo imprevisto destabilizzerà tutta la situazione. Nicotera, dopo aver saputo dell'aggressione in carcere di Tregara, teme che l'accaduto possa avere serie ripercussioni sullo sviluppo delle indagini.

Puntata in onda Venerdì 15 luglio 2022

A Procida, mentre Marina e Roberto non potranno più evitare di confrontarsi sui loro sentimenti reciproci, Lara cerca il Ferri senza sosta. L'aggressione a Tregara fomenta Lello e i suoi uomini, mentre Alberto tenta di confortare Clara in questo momento per lei molto difficile. A causa di un equivoco, Mariella crederà di stare antipatica ad Angela e Serena, così prepara alle due un dolce nella speranza di tornare nelle loro grazie, ma finirà col consegnare quello per Serena a Micaela.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.