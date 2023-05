Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 12 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 12 maggio 2023 - Diana scoprirà che nella cassaforte dell'azienda mancano dei soldi. La Silva si convincerà che un operaio, approfittando della quarantena, si sia introdotto nell'ufficio e abbia sottratto la somma di denaro. La ragazza lo comunicherà alle sorelle e cercherà di capire chi possa essere stato. Diana ignorerà che il colpevole sia Salvador. Intanto Francisca è in via di guarigione. La ragazza diventa ogni ora sempre più forte e Cristobal rassicurerà le sorelle Silva che la cantante non è più in pericolo di vita. In fabbrica invece tornerà Benjam. L'uomo ha perso la vista a causa del vaiolo, ma non intenderà lasciare il suo lavoro. Il suo impegno commuoverà tutti... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 maggio 2023 - Lara metterà Roberto con le spalle al muro. Approfittando dell'assenza di Marina, la Martinelli si presenterà a casa Ferri insieme a Tommaso. La sua intenzione di rimanere nell'appartamento sarà molto chiara ma cosa deciderà di fare il manager? Intanto Franco e Angela non riusciranno a trovare un punto di incontro mentre Bianca affronterà un momento delicato della sua vita di giovane donna. Giulia, sua nonna, le starà vicino. Filippo e Michele invece rifletteranno sulla necessità di trattare argomenti più leggeri in radio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 maggio 2023.