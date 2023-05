Sei Sorelle Anticipazioni 12 maggio 2023: Diana scopre un furto alla fabbrica ma non sa che il ladro è Salvador

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Diana scoprirà che nella cassaforte della fabbrica mancano dei soldi. La ragazza ignorerà che il ladro sia Salvador. Intanto Francisca sarà fuori pericolo.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 maggio 2023 – alle ore 16.05 su Rai1 – ci rivelano che Diana scoprirà che nella cassaforte dell'azienda mancano dei soldi. La Silva si convincerà che un operaio, approfittando della quarantena, si sia introdotto nell'ufficio e abbia sottratto la somma di denaro. La ragazza lo comunicherà alle sorelle e cercherà di capire chi possa essere stato. Diana ignorerà che il colpevole sia Salvador. Intanto Francisca è in via di guarigione. La ragazza diventa ogni ora sempre più forte e Cristobal rassicurerà le sorelle Silva che la cantante non è più in pericolo di vita. In fabbrica invece tornerà Benjamin. L'uomo ha perso la vista a causa del vaiolo ma non intenderà lasciare il suo lavoro. Il suo impegno commuoverà tutti.

Diana scopre un furto in fabbrica: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle

L'epidemia di vaiolo si è finalmente arrestata e lentamente tutto sta tornando alla normalità. Per le Silva non sono però finiti i guai. Diana scoprirà infatti che dalla cassaforte manca una grossa somma di denaro. La ragazza si convincerà che uno degli operai, complice la quarantena, si sia intrufolato nell'ufficio e abbia commesso il furto. La giovane informerà immediatamente le sorelle ma ignorerà che il vero responsabile sia una persona molto vicina a lei: Salvador. Il Montaner ha sottratto il denaro per risolvere la sua terribile situazione economica e saldare i suoi debiti. Riuscirà a trovare il coraggio di dirlo alla sua amata?

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca è fuori pericolo

Francisca stava per morire ma quando tutto sembrava perduto, la ragazza ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni di salute saranno in netto miglioramento e Cristobal assicurerà alle sorelle che la cantante è ormai fuori pericolo e che presto potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Francisca potrà contare sull'aiuto di Gabriel. Il locandiere le starà sempre più vicino e tra loro sembrerà nascere un rapporto molto intimo. Ma cosa ne penserà Luis?

Sei Sorelle Anticipazioni: Benjamin torna a lavoro

Il vaiolo ha avuto delle conseguenze devastanti sia per le Silva che per gli operai della fabbrica. Benjamin ha perso la vista ma non ha intenzione di farsi da parte. L'uomo si ripresenterà a lavoro nonostante sia diventato completamente cieco e la sua forza commuoverà tutti. Il suo coraggio darà a Salvador il buon esempio per affrontare i suoi errori e confessare a Diana di essere lui il ladro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 maggio 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.