Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2023: Roberto spalle al muro. Lara si presenta a casa sua con Tommaso!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara si presenterà a casa Ferri con Tommaso mentre Giulia aiuterà Bianca a superare un delicato momento.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 12 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara metterà Roberto con le spalle al muro. Approfittando dell'assenza di Marina, la Martinelli si presenterà a casa Ferri insieme a Tommaso. La sua intenzione di rimanere nell'appartamento sarà molto chiara ma cosa deciderà di fare il manager? Intanto Franco e Angela non riusciranno a trovare un punto di incontro mentre Bianca affronterà un momento delicato della sua vita di giovane donna. Giulia, sua nonna, le starà vicino. Filippo e Michele rifletteranno sulla necessità di trattare argomenti più leggeri in radio.

Lara mette Roberto con le spalle al muro: Anticipazioni Un Posto al Sole

Lara ha campo libero e ha giurato di riconquistare Roberto costi quel che costi. Dopo aver incastrato l'ex compagno con la storia dei malori di Tommaso, la Martinelli sfrutterà l'assenza di Marina per presentarsi a casa del Ferri insieme al bambino, costringendo il manager ad accoglierli nel grande appartamento. Roberto si lascerà convincere a farli entrare? Marina tornerà e troverà la sua rivale nelle sue stanze?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia aiuta Bianca ad affrontare un momento molto delicato

Franco e Angela continueranno a battibeccare e a non trovare un punto di incontro. Questo impedirà loro di stare vicino a Bianca, che sta vivendo un momento molto delicato e importante. La ragazzina potrà per fortuna contare sul supporto di sua nonna Giulia, che le starà accanto passo passo. Riusciranno i suoi genitori a non perdere questo evento decisivo per la vita della loro “bambina”?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Michele pronti a rivoluzionare Radio Golfo 99

Nella puntata di Un Posto al Sole del 12 maggio 2023, Michele e Filippo si troveranno a parlare di alcune novità da portare in radio. I due decideranno di cambiare qualcosa nella programmazione del programma e sceglieranno di abbandonare i temi forti e impegnati, per dedicarsi a quelli più leggeri. Faranno la scelta giusta? Il pubblico apprezzerà?

