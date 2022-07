Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 12 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 12 luglio 2022 - a casa Silva si vivono attimi di terrore. Elisa è scomparsa e nessuno sa dove possa essersi cacciata. Diana accusa Salvador di essere responsabile dell'accaduto, convinta che la sorellina stia soffrendo a causa del Montaner. Intanto Blanca è costretta a prendere una difficile decisione. Donna Dolores l'ha pregata di non mettere ulteriore zizzania tra i suoi figli e di prendere le distanze da Cristobal, per non creare malumori in Rodolfo. Intanto proprio quest'ultimo chiede a Victoria di tornare insieme a lui, ora che la sua fidanzata si è ripresa. Petra invece convince Celia a dare un appuntamento a Joaquin e a passare una serata da sola con lui. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 luglio 2022 - la situazione a casa Bruni-Giordano è molto tesa. La confessione di Raffaele ha scosso tutta la famiglia e a rendere le cose ancora più difficili ci si mettono Viola ed Eugenio, in rotta di collisione. Tra i due c'è aria di crisi e potrebbero non riuscire a superare indenni il momento. Intanto Alberto comincia a nutrire qualche dubbio circa l'identità del pentito che sta collaborando con Nicotera. Scoprirà che si tratta di Tregara? Nunzio è invece sempre più convinto che lasciare l'Italia insieme a Chiara sia la soluzione migliore. Per questo motivo comincia a preparare Samuel a gestire il Caffè Vulcano da solo. Riccardo chiede a Rossella di dargli una mano sul lavoro. Il medico sembra essere piuttosto in difficoltà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

