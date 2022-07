Sei Sorelle Anticipazioni 12 luglio 2022: Elisa è sparita! La Silva si è data alla fuga...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 12 luglio 2022, Elisa fugge di casa. Le Silva sono disperate. Blanca è costretta ad allontanare Cristobal mentre Celia concede a Joaquin un nuovo appuntamento, stavolta da soli.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 12 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1, a casa Silva si vivono attimi di terrore. Elisa è scomparsa e nessuno sa dove possa essersi cacciata. Diana accusa Salvador di essere responsabile dell'accaduto, convinta che la sorellina stia soffrendo a causa del Montaner. Intanto Blanca è costretta a prendere una difficile decisione. Donna Dolores l'ha pregata di non mettere ulteriore zizzania tra i suoi figli e di prendere le distanze da Cristobal, per non creare malumori in Rodolfo. Intanto proprio quest'ultimo chiede a Victoria di tornare insieme a lui, ora che la sua fidanzata si è ripresa. Petra invece convince Celia a dare un appuntamento a Joaquin e a passare una serata da sola con lui.

Elisa fugge di casa in Sei Sorelle Anticipazioni 12 luglio 2022

Salvador ha baciato Diana e nuovamente senza il consenso della ragazza. Elisa ha assistito alla scena e convinta che tra sua sorella e il direttore della Tessuti Silva ci sia del tenero, è andata su tutte le furie. Purtroppo la ragazzina è scappata prima di vedere Diana mollare un ceffone in pieno viso al Montaner, piuttosto seccata dal suo comportamento. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che questo evento spingerà Elisa a prendere una decisione piuttosto sconvolgente. Dopo il duro confronto con Diana e dopo aver capito di non riuscire proprio a liberarsi del suo ruolo di piccola di casa, la più giovane delle sorelle Silva si darà alla fuga. Solo Carlitos e Sofia saranno informati dei suoi piani mentre le sorelle Silva andranno nel panico una volta scoperto che la loro sorellina non è rientrata a casa. Cosa le sarà successo?

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca costretta a dire addio a Cristobal

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la fuga di Elisa provocherà una grande preoccupazione nelle Silva. Le ragazze saranno molto spaventate dall'assenza della piccola di casa e Diana perderà completamente la testa. Convinta che il vero responsabile sia Salvador, lo accuserà di causare solo guai alla sua famiglia. Il confronto tra la Silva e il Montaner sarà davvero duro. Intanto Blanca sarà costretta a prendere una decisione molto dolorosa. Dopo la sua completa guarigione, la Silva riceverà la visita di Donna Dolores che, preoccupata per la situazione tesa tra i suoi figli, le chiederà di allontanare una volta per sempre Cristobal dalla sua casa e di rompere la loro amicizia. Solo così non scatenerà le gelosie di Rodolfo e non rischierà che circolino strane voci su di loro. Bianca deciderà di accontentare sua suocera ma le costerà molto caro. Intanto Rodolfo chiederà a Victoria di tornare insieme a lui, ora che la sua fidanzata si è ripresa. La ragazza però gli ricorderà del suo ultimatum e spingerà l'amante a mantener fede alla sua parola altrimenti non la rivedrà più.

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra convince Celia a uscire da sola con Joaquin

Petra ha convinto Celia a conoscere il cugino di Miguel. L'operaia è convinta che Joaquin, con i suoi modi gentili e raffinati, sia l'uomo adatto a far innamorare – per la prima volta – la sua amica. Il primo incontro tra la Silva e il suo corteggiatore è andato molto bene e le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Petra, felice del risultato del primo appuntamento, spingerà Celia a concedere al ragazzo una nuova uscita, stavolta da soli. Come andrà la serata? La sorella di Adela e Diana riuscirà a lasciarsi andare?

