Un Posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2022: Eugenio e Viola in crisi. La colpa è di Raffaele!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la situazione a casa Bruni-Giordano è molto tesa. La confessione di Raffaele ha scosso tutta la famiglia e a rendere le cose ancora più difficili ci si mettono Viola ed Eugenio, in rotta di collisione. Tra i due c'è aria di crisi e potrebbero non riuscire a superare indenni il momento. Intanto Alberto comincia a nutrire qualche dubbio circa l'identità del pentito che sta collaborando con Nicotera. Scoprirà che si tratta di Tregara? Nunzio è invece sempre più convinto che lasciare l'Italia insieme a Chiara sia la soluzione migliore. Per questo motivo comincia a preparare Samuel a gestire il Caffè Vulcano da solo. Riccardo chiede a Rossella di dargli una mano sul lavoro. Il medico sembra essere piuttosto in difficoltà.

Viola ed Eugenio in crisi in Un Posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2022

Raffaele ha avuto un duro confronto con Eugenio. Il Giordano gli ha rivelato finalmente di essere stato vittima delle minacce di Lello Valsano e di aver dovuto agire alle sue spalle. Durante la confessione però è emerso che Viola era sua complice. La ragazza ha infatti accontentato il padre, non raccontando nulla al marito ma mettendo a rischio l'incolumità di tutti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questo dettaglio finirà per far piombare i coniugi Nicotera nel baratro. Viola ed Eugenio entreranno in crisi e forse stavolta non riusciranno a uscirne. Raffaele potrebbe non potersi mai perdonare di aver creato tanta sofferenza in famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio istruisce Samuel a occuparsi da solo de Il Vulcano

Nunzio è pronto alla fuga e attende solo che Franco gli procuri dei documenti falsi per lasciare l'Italia. Per il ragazzo, questa rimane sempre l'opzione più giusta per ricominciare una vita insieme a Chiara, lontano dagli errori del passato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che prima di andarsene dovrà però istruire Samuel a gestire Il Vulcano da solo. Il Cammarota dovrà cercare di farlo in sordina. Non deve infatti far capire all'amico di essere intenzionato ad andarsene per sempre. Il Piccirillo capirà che qualcosa non va nel suo amico?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo chiede un enorme favore a Rossella

A casa Bruni-Giordano si consuma una vera e propria tragedia mentre nello Studio di Niko, Alberto continua a ragionare sugli ultimi eventi legati a Nicotera. Il Palladini ammette di avere dei sospetti sull'identità del collaboratore di Nicotera. Capirà che si tratta di Tregara? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Riccardo farà una richiesta spiazzante a Rossella. Il Crovi chiederà alla fidanzata di aiutarlo a far fronte alla grande mole di lavoro in ospedale. Il medico sembra essere in grande difficoltà.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.