Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 12 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 12 giugno 2023 - Rosalia sarà molto in ansia per Adela. La governante di casa Silva affronterà German per chiedergli di stare lontano dalla primogenita di Don Fernando. Tornata a casa avrà un confronto con la stessa Adela, che dopo essersi confidata con lei, le prometterà di rompere con il Rivera. Intanto Cristobal rivelerà a Rodolfo di avere anche lui intenzione di arruolarsi e di partecipare alla guerra come medico militare. Alcune Silva intanto decideranno di recarsi all'Ambigù per vedere un'esibizione di Francisca. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 12 al 16 giugno 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 giugno 2023 - Lara cercherà di approfittare di un momento importante per Ferri, per tornare all'attacco con lui e prendersi il suo posto nella sua vita. La Martinelli non farà i conti né con il desiderio di Ida di tornare a Napoli né con un inaspettato ritorno, quello di Marina. Intanto Mariella inviterà Cerri e Castrese. I due accetteranno l'invito? Nunzio, Samuel, Silvia e Diego invece si troveranno in una situazione spiacevole e la colpa sarà di Fausto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 giugno 2023.