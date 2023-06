Un Posto al Sole Anticipazioni 12 giugno 2023: Un ritorno inaspettato mette nei guai Lara!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara approfitterà di una ricorrenza di famiglia per avvicinarsi a Roberto ma un ritorno inaspettato le mette i bastoni tra le ruote.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara cercherà di approfittare di un momento importante per Ferri, per tornare all'attacco con lui e prendersi il suo posto nella sua vita. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Martinelli non farà i conti né con il desiderio di Ida di tornare a Napoli né con un inaspettato ritorno, quello di Marina. Intanto Mariella inviterà Cerri e Castrese. I due accetteranno l'invito? Nunzio, Samuel, Silvia e Diego invece si troveranno in una situazione spiacevole e la colpa sarà di Fausto.

Un inaspettato ritorno mette nei guai Lara: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 giugno 2023

Ida ha bussato a Palazzo Palladini ma Lara è riuscita a liberarsi di lei. La Martinelli è ormai certa di avere la vittoria in pugno e approfitterà di ogni occasione per avvicinarsi a Roberto e conquistare un posto nella sua vita. La bionda, per raggiungere questo obiettivo, sfrutterà una ricorrenza di famiglia – importante per Ferri – per potergli stare vicino. Ma Lara non avrà messo in conto né la decisione di Ida di tornare a Napoli né un inaspettato ritorno: quello di Marina. La Giordano tornerà in città più che mai decisa a non farsi mettere i piedi in testa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un invito mette Cerri e Castrese in difficoltà

Al suo ritorno a Napoli, Mariella ha deciso di fare totalmente pace con Cerri. Per questo inviterà sia lui che Castrese a passare una serata insieme. Per Sasà sarà l'occasione per rivelare alla sua amica che Bufalotto è proprio suo nipote, che ancora non è ancora riuscito a fare coming out con la sua famiglia. Proprio questo particolare potrebbe essere un problema e portare Cerruti a dover rinunciare all'invito dell'Altieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio, Diego, Samuel e Silvia in difficoltà

Al Vulcano, Nunzio, Diego e Samuel stanno cercando di far diventare il Vulcano un locale di successo. I tre si stanno impegnando moltissimo ma le cose potrebbero non andare come da loro sperato. Una richiesta di Fausto, rischierà di mettere i soci in grande difficoltà. Come uscire da una situazione potenzialmente pericolosa ma soprattutto cosa vorrà il cameriere, che già altre volte ha dato filo da torcere a Nunzio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.