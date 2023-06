Sei Sorelle Anticipazioni 12 giugno 2023: Adela in pericolo. Rosalia interviene!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rosalia interviene per impedire che Adela si rovini la vita con German. Intanto Francisca comincia ad avere problemi all'Ambigù.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 12 giugno 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Rosalia sarà molto in ansia per Adela. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la governante di casa Silva affronterà German per chiedergli di stare lontano dalla primogenita di Don Fernando. Tornata a casa avrà un confronto con la stessa Adela, che dopo essersi confidata con lei, le prometterà di rompere con il Rivera. Intanto Cristobal rivelerà a Rodolfo di avere anche lui intenzione di arruolarsi e di partecipare alla guerra come medico militare. Alcune Silva intanto decideranno di recarsi all'Ambigù per vedere un'esibizione di Francisca.

Adela in pericolo. Rosalia interviene: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 12 giugno 2023

Adela è costretta a farlo: deve dire addio a German. La Silva si troverà con le spalle al muro e sarà molto spaventata dal rendere la vita del Rivera, che sta per diventare padre, un inferno. Sarà spinta a ragionare su questi fatti anche dall'affezionata Rosalia. La governante, preoccupata per la primogenita di Don Fernando, prima si recherà da German – per chiedergli di stare lontano – e poi parlerà faccia a faccia con la ragazza di cui si è occupata sin da quando era in fasce. Adela, capendo che la cameriera ha ragione, le prometterà di porre fine alla sua relazione clandestina ma, ve lo anticipiamo, non terrà fede a questa promessa, fin troppo innamorata per riuscire a staccarsi dal sarto.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal andrà in guerra?

Blanca e Donna Dolores stanno cercando di convincere Rodolfo a non partire per il Marocco. Le due scopriranno molto presto che anche Cristobal ha intenzione di arruolarsi. Per il momento il ragazzo rivelerà solo al fratello di voler partire per il fronte e gli chiederà di mantenere il segreto, per evitare che la situazione in casa diventi ancora più pesante. Intanto Sofia metterà in guardia Carlitos da Elisa. La ragazza dirà al giovane che la Silva intende sposarlo solo per la sua eredità e gli chiederà di stare attento.

Sei Sorelle Anticipazioni: Le Silva vanno a vedere Francisca

Nella puntata di Sei Sorelle del 12 giugno 2023, alcune delle sorelle Silva decideranno di andare a vedere un'esibizione di Francisca. Sarà la prima volta che le ragazze vedranno la sorella esibirsi sul palco senza nascondere il suo volto. Ma all'Ambigù succederà qualcosa di molto strano. Antonia, sotto suggerimento di Rosalia, comincerà a spingere Francisca ad andarsene, per evitare che la ragazza si metta ancora più in pericolo. Stessa cosa farà Don Luis, sempre più intenzionato a farle abbandonare il locale - e Gabriel - e a farle calcare palchi molto più importanti, come quelli dei teatri lirici.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 12 al 16 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.