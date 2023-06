Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023: Marina torna a Napoli e caccia via di casa Roberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 12 al 16 giugno 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 giugno 2023

Ida è determinata a rientrare a Napoli, ma Lara ancora non lo sa. Così, quest'ultima, in tutta serenità, approfitta di una ricorrenza familiare per avvicinarsi sempre di più a Roberto: vuole occupare un ruolo centrale nella sua vita. Intanto, Mariella, appena rientrata dalla sua crociera, invita Cerruti e Castrese. I due non se lo aspettavano e, quindi, non sanno che cosa risponderle. Fausto, invece, ha una richiesta per i soci del Vulcano - Silvia, Nunzio e Diego - che li metterà in una situazione piuttosto scomoda.

Puntata in onda Martedì 13 giugno 2023

Marina torna a Palazzo Palladini. Tra lei e Roberto è subito scontro. Nel frattempo, anche Lara viene a sapere del ritorno della Giordano, e non la prende bene. Ida, nel mentre, durante il viaggio verso Napoli s'imbatte in un pericoloso imprevisto. Alla fine, Cerruti decide di accettare l'invito di Mariella, sperando che Castrese colga l'occasione per fare coming out. Tuttavia, potrebbe restare deluso. Niko, invece, dopo aver visto Manuela con Costabile, capisce di voler prendere le distanze da lei.

Puntata in onda Mercoledì 14 giugno 2023

Emerge un lato inedito del carattere di Ida. Intanto, Roberto sta provando a chiarire con Marina, che, dall'alto della sua curiosità, riuscirà presto a scoprire che cosa sia realmente accaduto durante la sua assenza. Giulia, invece, è sempre più vicina a Luca; Renato se ne accorge, e sembra esserne infastidito. Il primario, però, dovrà presto fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia. Nel frattempo, Mariella comincia a sospettare che Sasà le nasconda un segreto.

Puntate in onda Giovedì 15 giugno 2023

Scoppia la tensione tra Roberto e Marina. Mentre lui vorrebbe trovare il modo per salvare il matrimonio, lei prende una drastica decisione: lo caccia di casa. La spaccatura tra i due sembra insanabile. Intanto, Lara, in procinto di partire per Capri con il piccolo Tommaso, deve fare i conti con un inatteso arrivo che potrebbe mandare in fumo i suoi piani. Rossella, invece, è in disaccordo con i modi di fare di Riccardo. A questo punto interviene Ornella, la quale spinge la giovane a riflettere su un aspetto a dir poco particolare del fidanzato. Inoltre, la dottoressa appare nostalgica: le manca il suo lavoro da primario. Nel frattempo, Michele, dispiaciuto per come sia andata con Luca, prova a riallacciare i rapporti con lui. Per finire, Mariella continua a chiedersi chi sia in realtà Bufalotto, mentre Nunzio chiama Chiara. Questa telefonata avrà però dei risvolti che lo lasceranno parecchio scosso.

Puntata in onda Venerdì 16 giugno 2023

Rossella e Nunzio si sono dati un bacio. I due decidono di tornare alla loro vita di tutti i giorni, anche se quello che è accaduto non li ha lasciati per niente indifferenti. Intanto, Eduardo è sempre più convinto di voler conquistare il cuore di Clara, tanto che decide di sorprenderla con un gesto importante. Renato, invece, geloso di Giulia, pur di non incrociarla, chiede ospitalità ad Otello. Il suo strano comportamento viene notato da Raffaele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.