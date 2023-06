Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 12 al 16 giugno 2023 di Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1.

La Soap Spagnola, Sei Sorelle, va in onda alle ore 16.05 su Rai1 e per tutta l'estate sostituirà Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 12 al 16 giugno 2023 2023. Ecco le Anticipazioni delle puntate: nonostante le promesse fatte a Rosalia, Adela continua a frequentare German. La Silva decide di chiudere con lui, solo al ritorno di Carolina con suo figlio. Intanto Francisca si presenta alla festa in casa Loygorri, facendo infuriare Blanca mentre Elisa vuole ancora a tutti i costi fare il suo debutto. Le Silva, dopo aver letto un giornale, trovano un modo per rivelare a tutti della morte del loro padre, senza finire nei guai. Un impedimento rischia però di far saltare tutto.

Puntata di Lunedì 12 giugno 2023

Rosalia ha scoperto della relazione tra German e Adela e vorrebbe che la ragazza smettesse immediatamente di frequentare il Rivera. Dopo aver affrontato il sarto personalmente, la governante di casa Silva ascolterà la confessione della stessa Adela e si farà promettere di risolvere al più presto tutto. Intanto Rodolfo continuerà a voler partire per il Marocco e suo fratello Cristobal lo informerà di aver deciso di arruolarsi pure lui. Intanto alcune tra le sorelle Silva decideranno di andare a vedere uno spettacolo di Francisca all'Ambigù.

Puntata di Martedì 13 giugno 2023

Arriva il giorno della festa organizzata da Donna Dolores e a cui Francisca non è stata invitata. Alcune delle Silva decideranno di rimanere solidali alla cantante e di non recarsi a casa Loygorri. Intanto Don Ricardo continuerà a trattare in modo dispotico gli operai della fabbrica e comincerà a disinteressarsi completamente della qualità dei prodotti della Tessuti Silva. Miguel, preoccupato, deciderà di rivolgersi a un sindacato.

Puntata di Mercoledì 14 giugno 2023

La decisione di alcune delle sue sorelle di non partecipare alla festa di Donna Dolores, darà a Francisca un'idea molto particolare. La ragazza, per prendersi una rivincita, si presenterà a casa Loygorri, facendo infuriare Blanca. Elisa intanto non riuscendo più a sopportare di avere il gesso alla gamba, deciderà di toglierselo, noncurante delle conseguenze. Donna Dolores invece cercherà ancora di impedire a Rodolfo di partire in guerra mentre le Silva dovranno prendere una decisione su come rivelare la verità sulla scomparsa del loro padre.

Puntata di Giovedì 15 giugno 2023

Le Silva, leggendo un giornale, trovano il modo giusto per annunciare a tutti la morte di Don Fernando e si preparano a piangere la sua scomparsa. Adela, nonostante le promesse fatte a Rosalia, non tronca la sua relazione con German e i due si lasciano andare alla passione. Il ritorno di Carolina, con il bambino, rimetterà tutto in discussione. A casa Silva arriva l'avvocato Mendes, pronto ad aprire il testamento di Don Fernando ma attenzione... le cose non andranno per il verso giusto.

Puntata di Venerdì 16 giugno 2023

Le Silva non potranno aprire il testamento di Don Fernando perché ancora non in possesso di un certificato di morte. Don Ricardo andrà su tutte le furie; dovrà infatti aspettare ancora per mettere le mani su una parte della sua eredità. Le Silva si riuniscono malinconiche e ricordano il loro amato papà mentre il loro terribile zio cercherà in ogni modo di ottenere quello che vuole.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.