Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2022

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 12 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 12 agosto 2022 - Blanca è tormentata da un dubbio atroce. La ragazza ha cominciato a sospettare che tra sua madre e lo zio Don Ricardo potesse esserci del tenero. Questa strana sensazione si impossessa di lei e non le lascia dormire sonni tranquilli. Anche Francisca è spaventata. La ragazza vorrebbe che Don Luis rinunciasse al duello ma il professore è deciso a portare avanti la difesa del suo onore. Intanto Celia, scoperto di essersi innamorata di Petra, cerca di prendere le distanze da lei e di passare meno tempo possibile in sua compagnia mentre Diana e Salvador devono trovare un modo per vendere tutti i tessuti stampati, affinché i costi per l'acquisto della macchina stampatrice vengano ammortizzati. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 agosto 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 agosto 2022 - pace fatta tra Raffaele e Ornella ma per i due e per la loro famiglia si prevedono grandi sconvolgimenti. Una tragedia si abbatte su di loro e guasta per sempre l’armonia. Cosa succederà? Intanto Roberto e Marina, alla ricerca di una collaboratrice domestica, conoscono una ragazza dal fascino misterioso e che potrebbe convincerli a darle una chance. Giulia non sopporta che mastro Peppe le stia facendo la corte ma la Poggi potrebbe presto ricredersi e pentirsi di averlo trattato male. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 agosto 2022.