Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 12 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda dalle 16.00 su Rai1: Blanca è tormentata da un dubbio atroce. La ragazza ha cominciato a sospettare che tra sua madre e lo zio Don Ricardo potesse esserci del tenero. Questa strana sensazione si impossessa di lei e non le lascia dormire sonni tranquilli. Anche Francisca è spaventata. La ragazza vorrebbe che Don Luis rinunciasse al duello ma il professore è deciso a portare avanti la difesa del suo onore. Intanto Celia, scoperto di essersi innamorata di Petra, cerca di prendere le distanze da lei e di passare meno tempo possibile in sua compagnia mentre Diana e Salvador devono trovare un modo per vendere tutti i tessuti stampati, affinché i costi per l'acquisto della macchina stampatrice vengano ammortizzati.

Blanca ha un dubbio atroce su sua madre in Sei Sorelle Anticipazioni 12 agosto 2022

Per Blanca è un periodo davvero molto duro. Dopo aver scoperto che Rodolfo la tradisce e aver capito di non poter rompere facilmente il loro fidanzamento – pena uno scandalo contro la sua famiglia – la ragazza è venuta a conoscenza di qualche dettaglio strano sulla vita di sua madre. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva non riuscirà proprio a liberare la sua mente dal tremendo dubbio che tra la sua mamma e Don Ricardo possa esserci stato del tenero. È davvero possibile che suo zio possa aver tradito il fratello? Blanca cercherà di scoprire la verità ma gli indizi che avrà tra le sue mani, saranno troppo pochi per raggiungere un verdetto.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca in ansia per Don Luis

Una sfida a duello ha messo Francisca in una posizione molto scomoda. La cantante è furiosa con Don Luis per aver sfidato un cliente dell'Ambigù, colpevole di aver insultato la Silva. Il professore, deciso a salvare l'onore della sua amata, si è messo nei guai e le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca cercherà di convincerlo a ritirare la sfida. Ma una volta lanciato il guanto, non si può più tornare indietro. Intanto Diana e Salvador cercheranno di vendere tutti i tessuti stampati, per rifarsi della grossa spesa fatta per l'acquisto della macchina stampatrice.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia prende le distanze da Petra

Celia ha compreso che il suo attaccamento a Petra non è semplice amicizia. La ragazza ha capito di essersi innamorata della sua amica e questa scoperta l'ha lasciata senza parole. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva cercherà di soffocare i suoi sentimenti ma per farlo dovrà allontanarsi dall'operaia. Celia prenderà le distanze da Petra, senza però spiegarle come mai abbia presto questo particolare decisione.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.