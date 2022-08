Un Posto al Sole Anticipazioni 12 agosto 2022: Tragedia! Viola e Ornella distrutte

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, la giornata di svago organizzata da Ornella si trasforma molto presto in una tragedia. Intanto Roberto e Marina potrebbe aver trovato la persona giusta come loro cameriera.

Vediamo cosa rivelano le Trame di Un Posto al Sole per la puntata del 12 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3: pace fatta tra Raffaele e Ornella ma per i due e per la loro famiglia si prevedono grandi sconvolgimenti. Una tragedia si abbatte su di loro e guasta per sempre l’armonia. Cosa succederà? Intanto Roberto e Marina, alla ricerca di una collaboratrice domestica, conoscono una ragazza dal fascino misterioso e che potrebbe convincerli a darle una chance. Giulia non sopporta che mastro Peppe le stia facendo la corte ma la Poggi potrebbe presto ricredersi e pentirsi di averlo trattato male.

Un tragedia per la famiglia Giordano-Bruni in Un Posto al Sole Anticipazioni 12 agosto 2022

Raffaele e Ornella hanno finalmente fatto pace. Gli sforzi del Giordano sono stati ripagati ma presto la serenità del momento farà posto alle lacrime. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, prima che tutta la famiglia possa riunirsi e celebrare questo momento con un bel pranzo, una tragedia si abbatterà su di lei. Viola e Ornella saranno sconvolte da quello che succederà e qualcuno potrebbe rischiare la propria vita. Tutta colpa della vendetta di Lello Valsano, in fuga e deciso a dare una lezione a Eugenio Nicotera e a Raffaele Giordano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina assumono una nuova cameriera

Roberto ha proposto a Marina di trasferirsi da lui e la Giordano, dopo un momento di perplessità, ha accettato questa novità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due cominceranno la loro convivenza con un problema da risolvere: trovare una nuova cameriera. Lara ha infatti mandato via Silvana e ora non c'è più nessuno che si possa occupare di casa Ferri. Un misterioso nuovo personaggio, una ragazza, si presenterà a Palazzo Palladini per farsi assumere dalla coppia. Nonostante qualche tentennamento Roberto e Marina potrebbe darle una chance per entrare nella loro dimora.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia infastidita da mastro Peppe ma rischia di pentirsi

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia continuerà a ricevere la corte di mastro Peppe. La Poggi è molto infastidita dai suoi modi ma nella puntata del 12 agosto 2022 la vedremo vicina a cambiare idea. Giulia potrebbe essersi fatta un'idea sbagliata su di lui e potrebbe accorgersi di aver preso un abbaglio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.