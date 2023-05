Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 11 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 11 maggio 2023 - Cristobal spingerà le Silva a essere forti e a salutare Francisca, ormai in fin di vita. Le ragazze saranno disperate e si riuniranno per dire addio alla sorella, vinta dal vaiolo. Quando tutto sembrerà perduto, la cantante comincerà a riprendere i sensi. Intanto Diana e Salvador, con la fabbrica di nuovo aperta e in funzione, riprenderanno a lavorare alacremente, soprattutto per concludere l'ordine delle terme, la più importante delle consegne da portare a termine... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 maggio 2023 - Alberto sarà deciso a riportare Clara a Palazzo Palladini. L'avvocato, preoccupato che suo figlio viva in un quartiere popolare e malfamato, cercherà di convincere la compagna a trasferirsi davvero a casa sua, promettendole di trovare un altro alloggio per lui. Il Palladini farà di tutto per non far stare Federico vicino a Eduardo. Intanto Micaela dovrà fare i conti con quello che è successo e sarà costretta ad assumersi la responsabilità del video. Bianca invece vivrà un momento molto importante per la vita di ogni ragazzina mentre i suoi genitori, Franco e Angela, torneranno a discutere e la situazione diventerà sempre più scottante. Nel frattempo, la costante necessità di Otello di rendersi utile ha trasformato il Testa in una presenza ingombrante. Renato e Raffaele dovranno fermarlo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

