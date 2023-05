Un Posto al Sole Anticipazioni 11 maggio 2023: Alberto pronto a tutto per riportare Clara a Palazzo Palladini

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto cercherà di convincere Clara a tornare a casa e a lasciare l'appartamento di Rosa mentre Micaela dovrà affrontare il peso delle sue colpe e sperare che il Palladini la perdoni.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 maggio 2023 alle ore 20.50 su Rai3 vedremo Alberto deciso a riportare Clara a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Palladini, preoccupato che suo figlio viva in un quartiere popolare e malfamato, cercherà di convincere la compagna a trasferirsi davvero a casa sua, promettendole di trovare un altro alloggio per lui. L'avvocato farò di tutto per non far stare Federico vicino a Eduardo. Intanto Micaela dovrà fare i conti con quello che è successo e sarà costretta ad assumersi la responsabilità del video. Bianca invece vivrà un momento molto importante per la vita di ogni ragazzina mentre i suoi genitori, Franco e Angela, torneranno a discutere e la situazione diventerà sempre più scottante. La costante necessità di Otello di rendersi utile, ha trasformato il Testa in una presenza ingombrante. Renato e Raffaele dovranno fermarlo.

Alberto vuole a tutti i costi riportare Clara a Palazzo Palladini: Anticipazioni Un Posto al Sole

Clara ha lasciato Alberto e ha deciso di trasferirsi a casa di Rosa insieme al piccolo Federico. Questa decisione non è piaciuta per nulla al Palladini che vorrebbe la sua compagna ma soprattutto suo figlio, lontano dal quartiere popolare e pericoloso, in cui si trova l'appartamento della Picariello. Ha così proposto alla Curcio di tornare a Palazzo Palladini, nel loro seminterrato, mentre lui troverà un altro alloggio. Clara gli darà retta o rimarrà nel posto in cui è cresciuta, accanto ai suoi amici di infanzia?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela pronta ad affrontare il peso delle sue colpe

Alberto si fa pericoloso e vuole vendetta. Non solo cercherà di riportare Clara a casa ma tenterà di scoprire chi abbia girato e postato il video che lo ha incastrato. L'avvocato è una persona che si fa pochi scrupoli ed è in grado di usare ogni mezzo a sua disposizione per stanare i suoi nemici. Per evitare che tutto questo crei problemi al Caffè Vulcano, che si è appena ripreso, Micaela dovrà uscire allo scoperto e affrontare il peso delle sue colpe. Alberto la punirà severamente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele e Renato tentano di fermare Otello

Franco e Angela, dopo un momento di calma, torneranno a vivere dei momenti di profonda tensione. Si penserà nuovamente che tra i due non ci sia più nulla da fare. Intanto il desiderio di Otello di rendersi utile in qualunque modo, ha cominciato a rendere fin troppo ingombrante la presenza del Testa. Renato e Raffaele cercheranno di fermarlo mentre Bianca vivrà un momento molto importante per la vita di ogni giovane donna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.