Sei Sorelle Anticipazioni 11 maggio 2023: Francisca sta morendo. Le Silva le dicono addio ma...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'11 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che le Silva diranno addio a Francisca, in fin di vita. Quando tutto sembrerà perduto, la cantante riprenderà conoscenza.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'11 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Cristobal spingerà le Silva a essere forti e a salutare Francisca, ormai in fin di vita. Le ragazze saranno disperate e si riuniranno per dire addio alla sorella, vinta dal vaiolo. Quando tutto sembrerà perduto, la cantante comincerà a riprendere i sensi. Intanto Diana e Salvador, con la fabbrica di nuovo aperta e in funzione, riprenderanno a lavorare alacremente, soprattutto per concludere l'ordine delle terme, la più importante delle consegne da portare a termine.

Anticipazioni Sei Sorelle: finisce la quarantena, la Tessuti Silva riapre

La quarantena è finita ma il vaiolo ha avuto delle conseguenze catastrofiche. Molti degli operai, compreso Benjamin, avranno dei danni permanenti e non potranno tornare a lavorare come prima. Diana e Salvador cercheranno di far fronte a questo problema, senza perdersi d'animo e non perdendo la speranza di risolvere al più presto la situazione economica della Tessuti Silva. I due si concentreranno soprattutto sull'ordine per le terme, la consegna più importante e che ha già subito uno stop sia per causa della pandemia sia per via del Montaner, che ha chiesto e ottenuto una proroga, scatenando l'ira della Silva.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal rivela che per Francisca non c'è nulla da fare

Francisca sta molto male e ormai le sue condizioni di salute sembrano disperate. La ragazza è incosciente e non risponde agli stimoli esterni. Vista questa situazione – con i farmaci che non fanno effetto – Cristobal comunica alle Silva che dovranno salutare la loro amata sorella. Le ragazze si riuniranno intorno al suo letto, per darle l'ultimo addio. Quando sembrerà tutto perduto, Francisca comincerà a riprendere conoscenza. Per tutti sarà una sorpresa meravigliosa.

Francisca riprende conoscenza: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle

Le Silva erano pronte a dire addio a Francisca ma all'improvviso la ragazza ha ripreso conoscenza. Per la bella cantante non sarà ancora arrivato il momento di dire addio alla vita e lentamente tutto tornerà alla normalità sia a casa Silva che in fabbrica. Francisca potrà contare anche su Gabriel. Il giovane le starà accanto e il loro rapporto si intensificherà sempre di più. Diana intanto starà per fare una scoperta molto preoccupante, che riguarderà – purtroppo per lei – Salvador.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'8 al 12 maggio 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.