Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 10 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 10 maggio 2023 - le condizioni di salute di Francisca non accenneranno a migliorare. Don Luis, al corrente di quanto sta succedendo, chiederà alle Silva di poterla vedere. Intanto Salvador ha ottenuto la proroga per la consegna dell'ordine delle terme ma non ha ancora informato Diana. Cristobal dichiarerà conclusa la quarantena sia per la fabbrica che per casa delle Silva ma non avrà altre buone notizie da dare alle ragazze... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 maggio 2023 - Lara partirà in quarta. Scoperto che Marina è andata via, la Martinelli avrà campo libero e deciderà di accelerare i tempi, per riconquistare Roberto. Riuscirà nel suo intento? Intanto il Caffé Vulcano potrebbe vivere nuovamente dei momenti di tensione a causa di una nuova ombra, che rischierà di mettere in difficoltà i suoi titolari. Alberto invece, totalmente contrario al fatto che Federico viva a casa di Rosa, in un quartiere popolare e pericoloso, cercherà di convincere Clara a tornare a Palazzo Palladini e a trasferirsi a casa sua... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

