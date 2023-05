Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 10 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cristobal dichiarerà conclusa la quarantena ma la salute di Francisca non migliorerà. La ragazza rischierà di morire.

Anticipazioni Sei Sorelle: Don Luis vuole vedere Francisca

Francisca sta male e purtroppo le sue condizioni di salute sembrano peggiorare. Don Luis, messo al corrente della situazione, chiederà alle Silva di far visita alla ragazza, nonostante la quarantena imposta da Cristobal. Il maestro riuscirà a vederla? Sarà intrepido come Gabriel che, pur di stare con Francisca, si è intrufolato di nascosto? Probabilmente no e questo potrebbe contribuire a far prendere una particolare decisione alla cantante.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador tradisce la fiducia di Diana?

La situazione della fabbrica è piuttosto scottante. Il vaiolo ha colpito molti operai e la produzione è rallentata. Salvador, per risolvere le cose, ha deciso di chiedere una proroga per la consegna dell'ordine delle terme. Il Montaner lo otterrà ma non dirà ancora nulla a Diana, convinto che alla ragazza non faccia per nulla piacere. In effetti succederà così. La Silvia sarà furiosa quando scoprirà cosa ha fatto il suo collaboratore, con cui è ormai evidente ci sia del tenero. Ma un altro segreto potrebbe minare il loro rapporto; un mistero che, se verrà fuori, potrebbe cambiare tutto.

Francisca rischia di morire: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 10 maggio 2023

Il contagio finalmente rallenterà e Cristobal potrà informare tutti che la quarantena è finita sia per la fabbrica che per casa Silva. Purtroppo le belle notizie finiranno qui. Il medico ribadirà che le condizioni di salute di Francisca non accennano a migliorare e che le medicine non stanno facendo effetto. Per la ragazza potrebbe essere la fine. Il suo fisico, ormai debilitato, potrebbe non farle superare la malattia. Dovremo dire addio alla talentuosa cantante?

