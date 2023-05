Un Posto al Sole Anticipazioni 10 maggio 2023: Lara ha campo libero. Riconquisterà Roberto costi quel che costi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara è pronta a riconquistare Roberto ora che Marina è andata via. Intanto Alberto farà una proposta importante a Clara.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 maggio 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Lara partirà in quarta. Scoperto che Marina è andata via, la Martinelli avrà campo libero e deciderà di accelerare i tempi, per riconquistare Roberto. Riuscirà nel suo intento? Intanto il Caffé Vulcano potrebbe vivere nuovamente dei momenti di tensione a causa di una nuova ombra, che rischierà di mettere in difficoltà i suoi titolari. Alberto invece, totalmente contrario al fatto che Federico viva a casa di Rosa, in un quartiere popolare e pericoloso, cercherà di convincere Clara a tornare a Palazzo Palladini e a trasferirsi a casa sua.

Lara all'attacco. Ora ha campo libero: Anticipazioni Un Posto al Sole

Roberto è sconvolto. Marina ha deciso di lasciare la loro casa e di prendersi un momento di pausa, dopo aver ascoltato una conversazione fin troppo accorata tra lui e Lara. Ferri ha cercato di fermarla ma la Giordano non ha sentito ragioni. La Martinelli, messa a conoscenza di questa novità – succulenta per lei – deciderà di accelerare i tempi e di partire all'attacco. Riconquisterà Roberto costi quel che costi, anche se dovrà ancora far del male al piccolo Tommaso. Sino a che punto si spingerà per ottenere quello che vuole?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una nuova ombra si abbatte sul Caffè Vulcano

La nuova gestione del Caffè Vulcano è riuscita a risollevare le sorti del locale e a farlo uscire dalla profonda crisi che lo aveva colpito. Purtroppo però il destino di Nunzio, Diego e Silvia sarà ancora minacciato. A far paura sarà una nuova ombra che si abbatterà su di loro e che potrebbe coinvolgere ancora una volta Alberto. Ricordiamo infatti che il Palladini ha giurato di denunciare la persona che ha girato e messo online il video che lo ha incastrato e che gli ha fatto perdere Clara e Federico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto vuole che Clara torni a Palazzo Palladini

Alberto sarà più scatenato che mai. Non solo non avrà dimenticato la sua personale guerra contro colui che ha girato e messo online il video che lo ha smascherato ma non intende neanche permettere a Clara di vivere in un ambiente poco consono a lei e a suo figlio. L'avvocato non ha sopportato che la sua ex compagna si sia trasferita da Rosa e che Federico viva in un quartiere popolare e pericoloso. Per risolvere la situazione, proporrà alla Curcio di trasferirsi a casa sua mentre lui troverà un altro alloggio.

