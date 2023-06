Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 1° giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 1° giugno 2023 - Francisca deciderà di lasciare la casa della famiglia, per non cedere alle minacce di Blanca. La cantante, dopo essere stata messa con le spalle al muro dalla sorella, abbandonerà casa Silva per trasferirsi a casa di Gabriel. Intanto Donna Dolores ha organizzato una festa per i quattro anni di fidanzamento di Blanca e Rodolfo ma, per evitare lo scandalo e per mettere a tacere le voci che hanno già cominciato a circolare a Madrid, non inviterà Francisca. Salvador, invece, convinto da Cristobal a non tornare dai suoi, comincerà la sua convalescenza dalle Silva e ne approfitterà per corteggiare Diana... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 29 maggio al 2 giugno 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° giugno 2023 - Giulia dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per non farsi fagocitare dalla tristezza. La Poggi si preparerà a salutare Angela, Franco e Bianca, in partenza per la Sicilia. Intanto Luca De Santis si troverà ad affrontare un situazione molto fastidiosa, che potrebbe far emergere gravi problemi di salute. Lara continuerà invece a tentare di liberarsi di Ida, mentre Guido e Mariella, tornati in pace, potranno godersi la loro vacanza, mentre a Napoli qualcuno comincerà ad avere nostalgia dell'Altieri... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 maggio al 2 giugno 2023.