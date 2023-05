Sei Sorelle Anticipazioni 1° giugno 2023: Francisca se ne va mentre Salvador torna all'attacco con Diana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 1° giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca lascerà casa Silva e si trasferirà da Gabriel mentre Salvador, in convalescenza a casa di Diana, tornerà alla carica con lei.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 1° giugno 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Francisca deciderà di lasciare la casa della famiglia, per non cedere alle minacce di Blanca. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la cantante, dopo essere stata messa con le spalle al muro dalla sorella, abbandonerà casa Silva per trasferirsi a casa di Gabriel. Intanto Donna Dolores ha organizzato una festa per i quattro anni di fidanzamento di Blanca e Rodolfo ma, per evitare lo scandalo e per mettere a tacere le voci che hanno già cominciato a circolare a Madrid, non inviterà Francisca. Salvador, convinto da Cristobal a non tornare dai suoi, comincerà la sua convalescenza dalle Silva e ne approfitterà per corteggiare Diana.

Francisca se ne va di casa: Anticipazioni Sei Sorelle 1° giugno 2023

Francisca e Blanca sono in guerra. La fidanzata di Rodolfo ha messo la sorella con le spalle al muro, minacciandola di cacciarla di casa se lei non avesse rinunciato alla sua carriera di cantante all'Ambigù. Francisca ha però scelto di continuare a cantare e si è persino tolta la maschera, stanca di nascondersi e di dover sempre stare attenta allo scandalo. Nella puntata di Sei Sorelle del 1° giugno 2023, la ragazza farà anche di più. Lascerà la sua casa, per trasferirsi da Gabriel e i suoi genitori. La sua scelta farà ovviamente soffrire Blanca, che si troverà a dover gestire una situazione ancora più nera.

Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores esclude Francisca dai festeggiamenti per Blanca

Blanca ha creduto che minacciando Francisca di cacciarla di casa, avrebbe ottenuto quello che voleva o meglio quanto desiderava Donna Dolores. La signora Loygorri è stato molto chiara con la sua futura nuora: non vuole nessun nuovo scandalo e farà di tutto per evitare che il buon nome della sua famiglia, venga messo in pericolo. La madre di Rodolfo e Cristobal, vista l'ultima decisione della cantante, deciderà di estromettere la ragazza e di allontanarla persino dalle sue sorelle. Quando infatti organizzerà una festa in onore dei quattro anni di fidanzamento tra Blanca e il suo primogenito, non inviterà la Bella Margarita. Solo così metterà in chiaro di non voler avere nulla a che fare con lei.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador torna a corteggiare Diana

Cristobal ha dimesso Salvador ma lo ha pregato – per evitargli uno shock – di non tornare a casa dei genitori. Il Montaner non ricorda infatti che la sua famiglia sia morta e, visto l'amnesia che lo ha colpito, potrebbe rimanerne talmente sconvolto, da peggiorare la sua salute. Il dottor Loygorri gli ha quindi consigliato di passare la sua convalescenza a casa Silva. Salvador approfitterà di questa ospitalità per tornare alla carica con Diana, che corteggerà spudoratamente, non ricordando però la loro ultima lite.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.