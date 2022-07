Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Elisa è figlia di Don Ricardo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto, nelle puntate della soap in arrivo su Rai1, scopriremo che Elisa non è figlia di Don Fernando. La ragazzina è frutto dell'amore clandestino tra sua madre e il terribile zio Ricardo. La scoperta turberà tutta la famiglia Silva e innescherà una tremenda vendetta.

Molto presto le vite delle sorelle Silva saranno sconvolte da una terribile verità. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che le protagoniste della Soap, in onda su Rai1, scopriranno che Elisa è figlia di Don Ricardo. La ragazza è frutto dell'amore clandestino tra sua madre, Donna Elisa, e il fratello di Don Fernando. Un segreto nascosto da tempo, che porterà la piccola di casa a perdere completamente la testa e a dichiarare guerra alle sue sorellastre. Tutto questo per riuscire a vendicarsi di essere sempre stata trattata come l'ultima ruota del carro e per non aver ricevuto – quando voleva – un aiuto per il suo debutto in società. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa vuole fare il suo debutto in società, costi quel che costi

Nelle puntate di Sei Sorelle andate già in onda su Rai1, abbiamo visto come Elisa sia impaziente di fare il suo debutto in società. Non capendo le grandi difficoltà economiche in cui sta vivendo la sua famiglia – a causa dei debiti lasciati da Don Fernando – la piccola di casa vuole a tutti i costi diventare ufficialmente un'adulta. Ma Adela e le altre le hanno chiesto di portare pazienza; al momento non hanno il denaro necessario per aiutarla. Così, stanca di dover aspettare, Elisa ha deciso di chiedere aiuto a qualcun altro. L'arrivo di zia Adolfina, chiamata dall'ultimogenita delle Silva, ha scombussolato ulteriormente le cose. La zia è una donna molto pettegola e ha rischiato di scoprire i segreti delle nipoti ma ha anche dato a Elisa l'occasione per ottenere quello che vuole. Peccato però che le cose siano destinate a cambiare ancora una volta. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che ci sarà un ulteriore intoppo.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Elisa scopre di essere figlia di Don Ricardo

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa dovrà rinunciare ancora una volta al suo debutto in società. Quando sembrava ormai tutto pronto, le sue sorelle annulleranno tutto per correre in aiuto di Cristobal, che contrarrà una terribile malattia. Questa situazione manderà su tutte le furie la ragazzina, che tornerà a meditare vendetta contro la sua famiglia, colpevole dei suoi insuccessi. Elisa soffrirà infatti sempre di più di non poter controbattere alla bella vita di Sofia, la sua amica-nemica e di non poter mostrare tutto il suo fascino. E con questo stato d'animo affronterà una notizia che le cambierà la vita. Adela, Diana, Blanca, Francisca e Celia scopriranno che la loro sorellina è figlia di Don Ricardo. Per Elisa sarà l'occasione giusta per ottenere quello che vuole. Lo zio, anzi il padre, è un uomo ricco e le garantirà il suo debutto.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa si vendica delle sorelle e le mette nei guai

Elisa sfrutterà a suo piacimento la notizia di essere figlia di Don Ricardo e lui accetterà di fare da padre al frutto del suo amore – che si scoprirà molto intenso – con sua cognata, Donna Elisa. La ragazzina farà così il suo debutto in società ma non si limiterà a questo. Decisa a vendicarsi delle sue sorellastre, prima farà di tutto per prendersi il dipinto che ritrae sua madre – molto caro ad Adela – e poi metterà tutte le Silva in gravi difficoltà. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci fanno intuire che non si farà alcuno scrupolo per ottenere la sua rivincita anche se questo vorrà dire far finire una delle sue sorelle in carcere. Spiffererà a tutta la città che Don Fernando in realtà è morto? Non c'è ancora certezza ma di sicuro sarà davvero spietata.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.