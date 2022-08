Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Adela e Cristobal finiscono in carcere!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Sei Sorelle, in arrivo su Rai1. Le Trame Spagnole della Soap ci rivelano che molto presto il segreto delle Silva verrà svelato. Don Ricardo scoprirà che suo fratello è morto e punterà il dito contro Cristobal. Adela farà la sua stessa fine.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto il segreto delle Silva verrà scoperto. Nelle puntate in arrivo su Rai1, vedremo che Don Ricardo verrà a conoscenza della morte di suo fratello e, per vendicarsi di essere stato preso in giro, punterà il dito contro Cristobal, facendolo finire in prigione. Purtroppo anche Adela subirà la stessa sorte, essendo lei la maggiore della sei sorelle e ritenuta la vera responsabile di tutti gli intrighi.

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Don Ricardo denuncia Cristobal

I segreti delle sorelle Silva sono in pericolo. Le ragazze rischiano da un momento all'altro che tutti scoprano cosa è successo davvero al loro padre ma per non perdere la fabbrica e pagare i loro debiti, stanno stringendo i denti. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto tutti i loro sforzi saranno resi vani. Qualcuno – secondo gli spoiler sarà Elisa – le tradirà e informerà Don Ricardo della morte di suo fratello. Il terribile zio, venuto a sapere che Don Fernando è morto e che le sue nipoti gestiscono la fabbrica a nome suo, andrà su tutte le furie. Per prendersi la sua vendetta, l'uomo punterà il dito contro Cristobal. Denuncerà il dottore accusandolo di aver tramato alle sue spalle, di aver tradito il codice deontologico e di aver occultato un cadavere. Accuse pesantissima per il dottore, che finirà in carcere scatenando la reazione violenta di Donna Dolores. La Loygorri giurerà di fare di tutto per salvare suo figlio ma prima di tutto penserà di rompere il fidanzamento – e stavolta definitivamente – tra Blanca e Rodolfo. I due, nonostante la scoperta dei tradimenti, torneranno insieme ma il destino funesto del secondogenito di casa Loygorri, rischierà di separarli per sempre.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Adela finisce in carcere per salvare Cristrobal

Quando le sorelle Silva scopriranno cosa è successo a Cristobal andranno nel panico. È chiaro che molto presto lo scandalo colpirà la loro famiglia e a questo si aggiungerà il fidanzamento fallito di Blanca. A turbarle sarà poi il sospetto che sia stata Elisa a tradirle. La ragazza, scoperto di essere figlia di Don Ricardo, cercherà di vendicarsi delle sue sorellastre e desiderosa di mettere mano – e porta via – al ritratto di sua madre, potrebbe macchiarsi di una simile nefandezza. Adela dovrà quindi intervenire per impedire il peggio. Si presenterà quindi alla polizia, pronta a raccontare tutto. Il suo intervento aiuterà Cristobal. Il medico, con l'aiuto della Silva e dopo il pagamento di una grossa cauzione, uscirà di prigione ma in cella finirà la povera Adela.

Trame Anticipazioni Sei Sorelle: Adela non può uscire di prigione. La cauzione è troppo alta

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Adela finirà in prigione e in cella troverà una compagna tremendamente violenta. La ragazza, di nome Trini, farà patire la povera Silva, impossibilitata a uscire a causa di una cauzione troppo alta da pagare. A far preoccupare tutti, oltre alle vessazioni subite dalla sua “compagna di stanza”, saranno le sue condizioni di salute. Adela contrarrà il tetano e rischierà di morire. Sarà allora che, per salvarla, si penserà di fare un accordo con Elisa: il ritratto di sua madre in cambio del denaro per la scarcerazione. La ragazza accetterà ma soprattutto si muoverà a compassione vedendo sua sorella maggiore in simili condizioni?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.