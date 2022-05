Sei Sorelle Anticipazioni 1° giugno 2022: Le bugie rischiano di rovinare le sorelle Silva

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1, che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Nelle trame dell'episodio in onda il 1° giugno 2022, le sorelle Silva fanno i primi conti con le loro bugie. Riusciranno a non destare altri sospetti e a fugare quelli che già le tormentano?

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle – la nuova soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore per questa estate 2022 - per la puntata del 1° giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: le Silva hanno assunto Salvador Montaner come nuovo direttore della loro azienda tessile. Non sarà facile però riuscire contemporaneamente a gestire la fabbrica e a mantenere il segreto sulla morte di Don Fernando. Tanto più che Diana continua a essere ostile a Salvador. Tra i due ci saranno grosse scintille, che disturberanno Adela. Intanto lo zio Ricardo farà capolino a casa Silva, deciso a scoprire cosa sia successo a suo fratello.

Le bugie rischiano di schiacciare le sorelle Silvia in Sei Sorelle Anticipazioni 1° giugno 2022

Adela e Diana hanno preso una decisione molto difficile. Non solo non diranno nulla sulla morte del loro amato padre – e nessuna delle loro sorelle lo farà – ma prenderanno in mano le redini dell'azienda. Purtroppo le convenzioni sociali, imperanti nella Madrid del 1913, impediscono alle donne di occuparsi di affari. Per questo Adela – nonostante il parere contrario di sua sorella – ha assunto Salvador Montaner come nuovo direttore della Tessuti Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la famiglia comincerà però a subire i primi contraccolpi delle proprie bugie. Come possono delle signorine per bene occuparsi di un'azienda? E perché Don Fernando ha lasciato che le sue figlie, da sole, si occupassero dell'attività? C'è sotto qualcosa!

Anticipazioni Sei Sorelle: Lo zio Ricardo bussa a casa Silva

La strana partenza di Don Fernando e la stranissima decisione di lasciare che le sue figlie non solo assumessero un nuovo direttore della fabbrica, senza le sue direttive, ma che si occupassero degli affari di famiglia, scatena una certa curiosità in Ricardo Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che lo zio di Adela, Diana, Blanca, Francisca, Celia ed Elisa si presenterà a casa loro in cerca di risposte. È da tempo che l'uomo vorrebbe che il fratello gli cedesse il 50% delle quote della sua azienda e le stranezze che si stanno verificando in quei giorni, lo spingeranno a tornare a batter cassa. Ma le Silva non avranno alcuna intenzione di lasciare che il loro perfido parente metta mano alla loro eredità.

Sei Sorelle Anticipazioni: Diana contro Salvador

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che tra i problemi che dovranno affrontare le sorelle Silva ci sarà lo strano rapporto creatosi tra Diana e Salvador. La secondogenita di Don Fernando non ha mai nascosto di non vedere di buon occhio, anzi di ritenere piuttosto sgradevole, il nuovo direttore della loro azienda. Il conflitto tra i due si farà sempre più serrato. Il Montaner comincerà a rivelare alla ragazza di trovarla attraente e anzi che la sua attrazione diventa sempre più forte ogni volta che lei si arrabbia. Questo porterà i due allo scontro. Salvador strapperà un bacio a Diana e lei, per tutta risposta, gli stamperà un bello schiaffo in faccia. Ma tra i litiganti nascerà qualcosa che non sia l'odio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 30 maggio al 3 giugno 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.