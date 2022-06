Sei Sorelle Anticipazioni 3 giugno 2022: Celia e Francisca si sacrificano per salvare la famiglia

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1, che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore. Nelle trame dell'episodio in onda il 3 giugno 2022, Celia e Francisca sono costrette a rinunciare al loro futuro per trovare i soldi e pagare i loro debiti. Ma cosa dovranno fare?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle – la nuova soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore per questa estate 2022 - per la puntata del 3 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: le sorelle Silva hanno scoperto gli ingenti debiti che tormentano la loro famiglia. Don Fernando ha nascosto alle sue figlie di essere prossimo alla bancarotta e ora tocca ad Adela e Diana, le maggiori, trovare una soluzione a questa terribile situazione in cui si sono trovate tutte. Nessuna delle Silva vuole e può rimanere con le mani in mano e dopo aver pensato di vendere qualche oggetto prezioso posseduto in casa, Celia e Francisca prendono un'amara decisione. La prima lascerà i suoi studi e il suo desiderio di frequentare la Sorbona, per cominciare a lavorare come operaia in fabbrica. La seconda invece, forte del suo innato talento come cantante, chiederà ai genitori di Gabriel di cantare nel loro cabaret ma a patto di non farsi riconoscere da nessuno.

Anticipazioni Sei Sorelle: Don Fernando ha lasciato solo debiti

Le Silva hanno scoperto il segreto che, silenziosamente, tormentava il loro amato padre: la loro famiglia è in bancarotta. Alcuni investimenti fatti da Don Fernando non sono andati a buon fine e ora gli operai non ricevono la loro paga da diverse settimane. La situazione è molto seria e tutte devono rimboccarsi le maniche. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Diana, la più preparata sulle faccende finanziarie, cercherà di trovare dei creditori che possano aiutare l'azienda mentre Adela dovrà correre ai ripari per trovare denaro subito e saldare i lavoratori, già sul piede di guerra. La ragazza sceglierà di vendere qualche oggetto prezioso trovato in casa, in modo di arginare in parte il problema.

Celia abbandona gli studi per lavorare in fabbrica in Sei Sorelle Anticipazioni 3 giugno 2022

Tutte le sorelle Silva si impegneranno per aiutare la famiglia. Tra loro, quelle che dovranno fare il sacrificio più grande saranno Celia e Francisca. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia - l'intellettuale della famiglia – rinuncerà al suo sogno di studiare alla Sorbona e comincerà a lavorare in fabbrica come operaia. Sarà qua che farà la conoscenza di un'altra lavoratrice, Petra, con cui instaurerà una forte amicizia. La Silva prometterà alla ragazza di insegnarle a leggere e scrivere in cambio di alcune dritte su come manipolare i tessuti. Ma il loro rapporto darà fastidio a Miguel, fidanzato di Petra, convinto che le distanze sociali tra signore e semplici operaie, non possa mai essere colmato.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca comincia a lavorare nel cabaret di Gabriel

Celia sacrificherà il suo futuro da studiosa ma le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che anche Francisca sacrificherà una parte di se stessa per il bene delle famiglia. La ragazza chiederà ai genitori di Gabriel – una sua vecchia conoscenza e innamorato di lei – di lavorare nel loro cabaret come cantante. Nessuno però dovrà mai riconoscerla; per questo indosserà la maschera ogni volta che salirà sul palco. Se qualcuno dovesse vederla potrebbe scoprire tutti i segreti della Silva e quale migliore e ghiotta occasione per il malefico zio? Don Ricardo vuole sabotare le nipoti e ha già trovato chi può aiutarlo. Ha infatti preso accordi con Jesus, un operaio della fabbrica, per sobillare i suoi compagni alla rivolta contro le loro “padroncine”.

