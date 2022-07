Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 5 luglio 2022, Victoria mette Rodolfo con le spalle al muro. La ragazza minaccia di lasciarlo se lui non troncherà la sua relazione con Blanca. Intanto Adela teme per la sua reputazione.

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 5 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Adela è sempre più spaventata dai continui mazzi di fiori che le arrivano a casa. La ragazza non riesce proprio a capire chi possa essere il suo misterioso corteggiatore. Intanto Victoria, stanca di fare l'amante, minaccia Rodolfo di lasciarlo se lui non troncherà la sua relazione con Blanca. Il Loygorri si troverà con le spalle al muro. Celia incontra Joaquin, il cugino di Miguel, e ne ha una buona impressione. Nascerà qualcosa tra loro?

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela preoccupata. Chi è il suo ammiratore?

Adela ha cominciato a ricevere degli strani regali; dei mazzi di fiori senza alcun nome nel biglietto. La ragazza comincia a pensare di avere un corteggiatore segreto e la cosa inizia a turbarla. Non è infatti buon costume che a una signora per bene, per giunta vedova, vengano consegnati certi doni in modo anonimo e ha paura che le voci di un suo presunto flirt, circolino in città. Sarebbe un vero e proprio guaio. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela indagherà a fondo e tenterà di trovare l'anonimo mandante. Intanto Salvador e Diana hanno unito le forze per fermare Don Ricardo. La bella Silva ha accettato di fidarsi ancora del Montaner nonostante il direttore abbia rivelato a lei e alle sue sorelle di aver mentito sulla sua laurea e di essere stato contattato dal loro perfido zio, per metterle ko.

Victoria minaccia Rodolfo in Sei Sorelle Anticipazioni 5 luglio 2022

Cristobal ha tradito Rodolfo non obbedendo al suo, terribile, ordine di stare lontano da casa Silva. Il medico ha infatti deciso di recarsi da Blanca e dalle sue sorelle, per visitare Rosalia, afflitta da una febbre altissima. I fratelli Loygorri sono ai ferri corti e la situazione potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che a peggiorare la situazione ci si metterà Victoria. La ragazza, stanca di rimanere nell'ombra e di fare l'eterna amante, metterà Rodolfo in forte difficoltà. Lo minaccerà di lasciarlo se lui non romperà il suo fidanzamento con Blanca. Il figlio maggiore di Donna Dolores dovrà quindi prendere una decisione e visto i suoi forti sentimenti per Victoria, potrebbe decidere di accontentarla. Ma qualcosa non andrà nel verso giusto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia si innamora?

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia incontrerà Joaquin, il cugino di Miguel, tanto consigliato da Petra. L'incontro tra i due andrà bene. Il ragazzo si mostrerà molto timido ma anche piuttosto colto. La Silva ne rimarrà piacevolmente sorpresa con grande felicità della sua amica, convinta di aver trovato l'uomo giusto per lei. Ma le cose potrebbero non essere come sembrano e anche le prime impressioni potrebbero essere sbagliate. Attenta Celia!

