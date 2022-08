Sei Sorelle Anticipazioni 31 agosto 2022: Francisca in pericolo. Amalia scopre il suo segreto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 31 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Amalia scopre che Francisca è La Bella Margherita. Mauro rivela ad Adela di dover tornare a Barcellona.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 31 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Enrique e Antonia si trovano in grosse difficoltà. Per pagare alcune tasse inattese, sono costretti a chiedere un prestito a German. Intanto Amalia scopre che Francisca è La Bella Margarita e comincia a preoccupare la Silva. Il suo segreto non è più al sicuro e la cantante ora rischia grosso. Mauro rivela ad Adela di dover ritornare presto a Barcellona mentre Benjamin si rifiuta di dare alla figlia notizie su sua madre. In fabbrica intanto gli operai cominciano a stare male. Si sospetta che possa essere scoppiata un'epidemia di vaiolo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Enrique e Antonia in difficoltà

All'Ambigù c'è aria di tempesta. Un inatteso pagamento di tasse rischia di mettere in pericolo le finanze di Enrique e Antonia. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che i due saranno costretti a chiedere un prestito a German, sebbene nessuno abbia intenzione di indebitarsi con l'odiata Carolina. Intanto Mauro, tornato a Madrid da pochi giorni e pronto a sposarsi, rivelerà ad Adela di dover tornare in fretta a Barcellona per portare a termine alcuni suoi affari. La Silva tirerà un sospiro di sollievo?

Amalia scopre che Francisca è La Bella Margherita in Sei Sorelle Anticipazioni 31 agosto 2022

Francisca ha deciso di aiutare Amalia a migliorare le sue capacità canore. La Silva ha rischiato la sua carriera a causa di un problema alle corde vocali e la famiglia di Gabriel ha deciso di sostituirla fino a quando non si sarà ripresa. La ragazza invece che arrabbiarsi, ha deciso di comprendere le ragioni di Gabriel e i suoi e di aiutare la sua sostituta, con il chiaro intento di salvare la reputazione del suo personaggio. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che il suo buon cuore finirà per ritorcersi contro di lei. Amalia scoprirà infatti che lei è La Bella Margherita e comincerà a farle pressioni.

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra vuole notizie su sua madre

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Petra, in procinto di sposarsi, comincerà a fare domande su sua madre. Benjamin però non vorrà darle alcuna risposta e cercherà di tenere la ragazza all'oscuro. Cosa è successo alla mamma dell'operaia? Intanto in fabbrica qualcuno comincerà ad accusare qualche malore. Inizierà a circolare l'ipotesi che si sia diffusa un'epidemia di vaiolo.

