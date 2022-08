Sei Sorelle Anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022: Un'epidemia rischia di distruggere le Silva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 29 agosto al 2 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 29 agosto 2022

Con grande sorpresa di Adela, Mauro rientra da Londra ancora con l'intenzione di sposarsi. Donna Dolores è sempre più messa in disparte da Rodolfo pronto a tutto pur di assecondare Blanca. Per aiutarla a migliorare la voce, Francisca dà lezioni di canto ad Amalia.

Puntata in onda Martedì 30 agosto 2022

Mauro propone di celebrare le nozze in pompa magna ma Adela non riesce a rivelargli le reali condizioni economiche della sua famiglia. Blanca non vuole condividere la casa con sua suocera dopo il matrimonio. Salvador tenta il tutto per tutto giocando una rischiosa partita a poker per recuperare il denaro sottratto alla Tessuti Silva.

Puntata in onda Mercoledì 31 agosto 2022

Enrique e Antonia sono costretti a chiedere un prestito a German per poter pagare delle inaspettate tasse. Benjamin non intende rispondere alle domande di Petra su sua madre. L'operaio sembra irremovibile. Amalia scopre che Francisca è La Bella Margherita.

Puntata in onda Giovedì 1°settembre 2022

Elisa chiede aiuto a Donna Dolores per poter festeggiare il suo debutto al casinò di Madrid, La ragazza decide di agire alle spalle delle sue sorelle, per evitare di essere fermata. Amalia, a conoscenza della vera identità de La Bella Margherita, minaccia Francisca di raccontare tutto. Alla fabbrica un'operaia muore improvvisamente e Cristobal, capendo che si tratta di vaiolo, mette in quarantena la Tessuti Silva.

Puntata in onda Venerdì 2 settembre 2022

Il diffondersi del vaiolo costringe Cristobal a prendere dei seri provvedimenti. Non sarà solo la Tessuti Silva a essere messa in quarantena ma anche casa Silva. Francisca si è ammalata e con lei pure Benjamin. La produzione deve essere sospesa e per le sei sorelle è un grande guaio. Blanca, l'unica ad aver già avuto il vaiolo, decide di aiutare Cristobal e si propone come sua infermiera. Intanto Antonia rivela a German di aver visto Carolina in fila al dispensario in attesa di essere vaccinata. La cosa è molto strana.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.