Sei Sorelle Anticipazioni 18 agosto 2022: Francisca malata. La sua carriera è a rischio

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 18 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Celia sembra aver ritrovato la serenità cercata. La ragazza ha abbandonato la fabbrica per non vedere Petra e i giorni passati lontano dall’operaia pare abbiano dato i loro frutti. La Silva si sente infatti pronta a tornare a lavoro e ad aiutare l’amica a organizzare il suo matrimonio con Miguel. Intanto Francisca comincia ad avere dei fastidì alle corde vocali. La ragazza capisce di dover abbandonare, momentaneamente, il palco dell’Ambigù proprio durante una delle sue esibizioni. Blanca scopre che Rodolfo ha fatto un prestito a Mauro e va su tutte le furie, prendendosela con Adela.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia torna in fabbrica

Celia ha lasciato la fabbrica per stare lontano da Petra. Questa decisione difficile ed estrema è stata l’unica possibile per soffocare i suoi sentimenti per l’operaia. Dopo alcuni giorni di lontananza, le cose sembrano essersi risolte. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia deciderà di tornare a lavoro e sarà disponibile ad aiutare la sua amica a organizzare il suo matrimonio con Miguel. La Silva sarà riuscita a dimenticare totalmente il suo amore per Petra oppure sarà solo un’illusione e il suo ritorno alla Tessuti Silva riaccenderà la sua passione?

Francisca ha un problema alle corde vocali in Sei Sorelle Anticipazioni 18 agosto 2022

Per Francisca ricominciano i guai. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva scoprirà di avere dei problemi alle corde vocali. La cantante dovrà interrompere improvvisamente la sua esibizione all’Ambigù, proprio durante il clou della sua esibizione. Sarà quindi costretta a lasciare il palco e a prendersi qualche giorno di riposo. Per lei sarà un duro colpo, soprattutto perché qualcuno è destinato a prendere il suo posto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca furiosa contro Adela

Rodolfo sta cercando di riconquistare Blanca ma lei non ha intenzione di concedergli nessuna seconda chance. Per la ragazza è tutto finito e qualsiasi intromissione nella faccenda, la infastidisce. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che anche per questo motivo, quando scoprirà che il suo ex fidanzato ha prestato dei soldi a Mauro, e che il Loygorri ha chiesto aiuto ad Adela per farsi perdonare, andrà su tutte le furie contro sua sorella. Adela non doveva intromettersi ma soprattutto doveva impedire questo strano accordo tra il suo amico Mauro e Rodolfo.

