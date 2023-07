Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Elisa si allea con Donna Dolores e mette in pericolo la Tessuti Silva

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa, per ottenere il suo agognato posto nella società, si alleerà con Donna Dolores. Purtroppo però la Signora Loygorri finirà per metterla in difficoltà...

Elisa non smetterà di essere una spina nel fianco delle sorelle Silva. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazza, sempre più desiderosa di prendersi un posto d’onore nell’alta società madrilena, finirà per allearsi con Donna Dolores. L’alleanza con la signora Loygorri sarà però a caro prezzo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai1.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa vuole diventare la madrina del Teatro Reale

Le Anticipazioni di Sei Sorelle dal 17 al 21 luglio 2023 ci hanno già rivelato che Elisa cercherà di farsi eleggere madrina del Teatro Reale. Per la ragazza sarà necessario ottenere questo riconoscimento; sarà infatti un tassello molto importante per poter conquistare un posto nell’alta società madrilena. Elisa però incontrerà delle grosse difficoltà. Non le basterà infatti il denaro ottenuto dalla Tessuti Silva – la ragazza pretenderà di essere sponsorizzarla dall’azienda del padre – ma dovrà rivolgersi ad altre fonti, per ottenere l’appoggio di tutti i notabili della città. Si dovrà quindi rivolgere a Donna Dolores.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa si allea con Donna Dolores

Elisa si rivolgerà a Donna Dolores per avere l’appoggio necessario a diventare la madrina del Teatro Reale ed entrare a tutto diritto, nell’alta società madrilena. La ragazza capirà infatti di dover chiedere aiuto alla Loygorri anche perché Don Ricardo deciderà di non riconoscerla ufficialmente. Per Elisa la madre di Rodolfo e Cristobal sarà l’unica vera soluzione per ottenere quello che vuole da tempo. Ma in cambio la donna vorrà qualcosa di molto importante e finirà per mettere persino Don Ricardo in difficoltà.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores ottiene le quote della Tessuti Silva

Elisa otterrà gli aiuti richiesti per diventare la madrina del Teatro Reale. Dovrà però affrontare un’altra difficoltà, ovvero dovrà imparare a cantare, visto che sarà richiesta una sua esibizione. Donna Dolores le darà una mano ma la ragazza le dovrà purtroppo cedere le quote della Tessuti Silva. Ebbene sì, la madre di Rodolfo e Cristobal si troverà improvvisamente tra i padroni dell’azienda di Don Fernando e userà questo particolare per mettere ancora di più i bastoni tra le ruote alle Silva. Stavolta però Don Ricardo non rimarrà a guardare. Il terribile zio non sarà per nulla felice di avere Donna Dolores come socia e potrebbe volersene “sbarazzare”.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.