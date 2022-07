Sei Sorelle Anticipazioni 22 luglio 2022: Carolina è incinta. Adela dice addio a German per sempre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 22 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca è molto preoccupata per Rodolfo e Cristobal. I due fratelli sembrano essersi dichiarati guerra e la situazione sta diventando davvero esplosiva. La Silva cercherà di riportare la pace tra i due, ignorando però completamente le vere ragioni che li hanno portati a scontrarsi. Se solo sapesse la verità, le cose andrebbero molto diversamente. Intanto Diana e Salvador hanno escogitato un piano per calmare zia Adolfina. Hanno organizzato una finta telefonata con Don Fernando e i risvolti saranno imprevedibili. Adela scopre che Carolina è incinta ed è costretta a rinunciare per sempre al suo amore per German. Celia invece decide di rompere i rapporti con Joaquin. La reazione del ragazzo sarà piuttosto violenta.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca cerca di riportare la pace tra Rodolfo e Cristobal

Da quando si è ripresa dalla sua malattia, Blanca si è trovata ad affrontare la guerra scatenatasi tra Rodolfo e Cristobal. La ragazza è molto preoccupata e non sa proprio come comportarsi. Donna Dolores le ha chiesto di farsi da parte e di rompere la sua grande amicizia con il suo secondogenito ma la Silva vorrebbe far ritornare la pace. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca tenterà di far riconciliare i due fratelli, ignorando però le vere ragioni che li hanno portati al contrasto. Se solo sapesse la verità sul suo fidanzato e sui suoi tradimenti, le cose cambierebbero radicalmente.

Carolina è incinta. Adela è distrutta! Scopri le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 22 luglio 2022

Un piano diabolico salverà le Silva. Diana e Salvador hanno unito le forze e il loro ingegno, per evitare che zia Adolfina scoprisse i loro segreti. I due hanno organizzato una finta telefonata con Don Fernando, convincendo la pettegola zietta che suo cognato fosse davvero in viaggio. Ma la chiamata potrebbe nascondere altre insidie, da affrontare con la stessa determinazione. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che i guai purtroppo non saranno finiti. Donna Dolores ha suggerito a Carolina un modo per salvare il suo matrimonio: fingere una gravidanza. La sarta rivelerà a tutta la città di essere in dolce attesa e Adela ne rimarrà sconvolta. German ora non potrà più lasciare sua moglie e il loro amore non potrà mai realizzarsi. La primogenita di casa Silva sarà distrutta.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia rompe con Joaquin ma lui...

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia prenderà una decisione riguardo alla sua relazione con Joaquin. Dopo aver capito di non essere pronta ad avere un fidanzato e dopo che il cugino di Miguel ha dimostrato di essere un ragazzo piuttosto insistente e molesto, la Silva ha scelto di dare un taglio alla loro frequentazione. Purtroppo però la reazione di Joaquin non sarà delle migliori. Irritato per essere stato rifiutato, schiaffeggerà in peno viso Celia, lasciandola senza parole e spaventata. Sarà un vero e proprio scandalo.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.