Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Celia vittima di violenza! E' uno scandalo

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della soap Sei Sorelle ci rivelano che nelle puntate in arrivo in Italia, Celia sarà violentemente schiaffeggiata. Purtroppo la notizia farà il giro della città e per la povera Silva saranno guai.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto Celia sarà protagonista di un violento episodio. Nelle puntate della soap in onda su Rai1, vedremo la ragazza affrontare un vero e proprio scandalo che potrebbe mettere lei e le sue sorelle in gravi difficoltà. Celia verrà violentemente schiaffeggiata davanti alla Tessuti Silva, in pieno giorno e davanti purtroppo a occhi indiscreti.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia tormentata dai suoi sentimenti

Nelle puntate di Sei Sorelle andate già in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere una Celia molto in difficoltà a causa dei suoi sentimenti. La ragazza ha cominciato a capire di provare qualcosa per la sua amica Petra. Un'attrazione che nessuno deve scoprire, pena lo scandalo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia farà di tutto per soffocare questo strano attaccamento all'operaia, tra l'altro già fidanzata con il buon Miguel. E per dimenticare quello che prova il suo cuore, si lascerà andare al corteggiamento di Joaquin.

Sei Sorelle Anticipazioni: Joaquin corteggia Celia

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il Celia conoscerà Joaquin grazie a Petra. Sarà l'operaia a presentare alla sua amica il cugino di Miguel, sicura che la ragazza lo troverà interessante. E in effetti il primo incontro tra i due, un appuntamento a quattro con Petra e Miguel, si rivelerà davvero piacevole. Il nuovo arrivato si mostrerà impacciato e molto emozionato di conoscerla e così continuerà a essere per i successivi incontri. La bella Silva si renderà però presto conto di non riuscire a provare grande trasporto per quest'uomo appena conosciuto, sebbene sia interessante e colto. Le cose le saranno piuttosto chiare durante una serata passata con lui a ballare il flamenco. E cercherà di rompere con lui ogni tipo di rapporto, per evitare spiacevoli inconvenienti.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Joaquin tenta di baciare Celia e poi la schiaffeggia

Celia cercherà di allontanarsi da Joaquin in maniera più corretta e dolce possibile, senza in alcun modo offenderlo. L'uomo però dimostrerà di non essere per nulla la persona impacciata, gentile e timida che poteva sembrare. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano infatti che, infastidito dall'atteggiamento freddo di Celia, cercherà di forzare la mano e tenterà di baciarla. La Silva riuscirà a evitare il bacio e, turbata da quanto successo, deciderà di mettere in chiaro di non aver alcun interesse ad avere alcuna storia d'amore e rivelerà a Joaquin di non volerlo più vedere. Sarà allora che l'uomo si farà pericoloso e in pieno giorno, e davanti a occhi indiscreti, la schiaffeggerà violentemente.

Anticipazioni puntate Sei Sorelle: Celia rischia lo scandalo

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che per Celia sarà un duro colpo. La ragazza sarà sconvolta da quanto successo e purtroppo per lei le voci cominceranno a circolare. Le Silva potrebbero essere travolte dallo scandalo ma Celia continuerà a voler insabbiare quanto successo, per la troppa vergogna provata. Cercherà quindi di nascondere l'accaduto e solo Francisca ne verrà a conoscenza. Attenzione però perché Joaquin non si fermerà qui. Per lui un rifiuto non è accettabile. E così tenterà ancora una volta di conquistare Celia. Al suo ennesimo NO andrà su tutte le furie e diventerà ancora più violento. La ragazza riuscirà a salvarsi dalle sue grinfie solo grazie all'intervento di un inaspettato salvatore: Don Ricardo. Che il terribile zio, vedendo una simile situazione, non si lasci intenerire dalla sua nipotina e cambi atteggiamento nei confronti delle figlie di suo fratello?

