Sei Sorelle Anticipazioni 16 giugno 2022: Adela, Diana e Celia a una svolta, Petra sa chi è il sabotatore

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 16 giugno 2022, Petra rivela alle sorelle di sapere chi sia il sabotatore. Donna Dolores indaga sul comportamento strano di Blanca.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 16 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Petra rivela alle sorelle Silva di essere certa di conoscere l'identità del sabotatore del macchinario che ha causato l'incidente di Miguel. La confessione della ragazza potrebbe però essere molto pericolosa. L'operaia rischia grosso. Francisca decide di continuare sulla sua strada e di non perdere l'occasione di cantare ancora. La ragazza è determinata a seguire i suoi sogni nonostante il fato sembri – per il momento – remarle contro. Intanto Donna Dolores comincia a sospettare che Blanca abbia qualcosa da nascondere. La ragazza ha infatti cominciato a contenere le spese per le sue nozze ma il suo atteggiamento ha scatenato la curiosità della sua futura suocera, che vuole vederci più chiaro.

Petra conosce la vera identità del sabotatore in Sei Sorelle Anticipazioni 16 giugno 2022

Un incidente ha rischiato di rovinare le Silva. Qualcuno ha manomesso uno dei macchinari della Tessuti Silva, causando una gravissima ferita al povero Miguel. Le condizioni di salute dell'operaio sono risultate subito gravi e rischia addirittura di perdere la mano. Celia si sente in colpa. È stata lei a spingere Petra e il suo fidanzato a mettere in moto quella macchina, tra le più complesse e pericolose dell'azienda. La ragazza ha però subito capito che qualcuno ha voluto giocare un brutto scherzo alla sua famiglia, causando a lei e alla sua famiglia notevoli guai. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che le indagini proseguiranno senza sosta. Sarà Petra a fornire alla sua nuova amica e alle sue sorelle, una soluzione. La ragazza rivelerà loro di essere a conoscenza della vera identità del sabotatore. Questa confessione potrebbe però essere molto pericolosa. Jesus, il responsabile, potrebbe voler tappare la bocca alla fidanzata del suo collega.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca non molla

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che per Francisca le cose non vanno come lei vorrebbe. Nonostante la ragazza abbia trovato una soluzione per non farsi riconoscere mentre si esibisce all'Ambigù, il fato sembra volerle remare contro. Ma la bella Silva non vuole demordere e decide di ritagliarsi un'altra chance e di perseguirla costi quel che costi. Non abbandonerà il sogno di diventare una cantante e per non rinunciarci farà di tutto. Ci sarà qualcuno che le darà una mano? Gabriel sarà là per lei?

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores sospetta di Blanca

Blanca comincia a essere stanca delle bugie che deve raccontare, per non far scoprire né al suo fidanzato né alla suocera, le difficoltà economiche della sua famiglia. La ragazza è dovuta ricorrere a degli stratagemmi per contenere le spese di Donna Dolores, che ora – come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle – inizia a sospettare che la ragazza nasconda qualcosa. La nobildonna cercherà di tenere d'occhio la sua futura nuora e purtroppo per lei, si farà un'idea molto sbagliata di quello che sta succedendo. Per Blanca potrebbe mettersi molto male.

