Sei Sorelle Anticipazioni 11 agosto 2023: Don Ricardo prende di mira Salvador. Si mette molto male

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'11 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Ricardo metterà nel mirino Salvador e per il Montaner le cose si complicheranno. Francisca invece avrà uno strano malore.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l’11 agosto 2023 su Rai1, alle ore 16.10, ci rivelano che Salvador sarà pronto a mettere in atto il suo piano per incastrare Don Ricardo. Il ragazzo penserà di essere finalmente arrivato alla soluzione di tutti i problemi delle Silva e di potersi fare avanti con Diana, per riconquistarla. Per questo motivo la inviterà a cena fuori. La giovane però non capirà le sue vere intenzioni e travisando, declinerà. Durante i festeggiamenti per l’onomastico di Enrique, Francisca si sentirà male mentre Petra e Bernardo continueranno a vedersi di nascosto e prenderanno una stanza in hotel. Don Ricardo e il suo scagnozzo Basilio scopriranno che qualcuno ha avvertito la dogana di Bilbao e per questo il carico d’oppio non potrà regolarmente transitare. Dopo la spiata di Miguel, i sospetti si concentreranno tutti su Salvador, che correrà un grave pericolo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador pronto a riconquistare Diana ma…

Salvador non vede l’ora di poter dire a Diana di aver ricordato tutto e di continuare a fingere di aver perso la memoria, solo per incastrare Don Ricardo. Il Montaner penserà di essere finalmente arrivato al momento propizio per uscire allo scoperto e dopo aver dato il via al piano per frenare il terribile zio, inviterà la Silva a cena fuori. Purtroppo per lui nessuna delle sue due azioni avrà esiti positivi. Diana, travisando le sue intenzioni, rifiuterà l’invito mentre Don Ricardo scoprirà di essere stato tradito. La soffiata di Miguel farà centro e il Silva capirà che ad aver avvertito la dogana di Bilbao e ad aver fermato il transito delle casse d’oppio, è stato Salvador e si preparerà a fargliela pagare.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca si sente male

Qualcosa sta per cambiare nella vita di Francisca. La ragazza ha deciso di tornare da Gabriel ma non ha ancora trovato il coraggio di dare seguito alle sue promesse, rinunciando al Teatro Real. Le cose prenderanno una piega molto strana quando, durante i festeggiamenti per l’onomastico di Enrique, la cantante si sentirà male e darà di stomaco. Cosa le starà succedendo. Un’idea già l’abbiamo…

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Petra e Bernardo continuano la loro relazione clandestina

Petra desidera fortemente fare pace con Celia ma convincere la Silva a dare una seconda chance alla loro amicizia, non sarà semplice. L’operaia non perderà però le speranze e non rinuncerà a riallacciare i loro rapporti. Stesso indomito comportamento anche con Bernardo, con cui continuerà la loro relazione clandestina. Nonostante gli avvertimenti di Benjamin e le malelingue, i due proseguiranno con i loro incontri e prenderanno una stanza d’albergo, per passare del tempo insieme, senza essere visti.

