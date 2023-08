Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 agosto 2023: Salvador pronto a stanare Don Ricardo e a riconquistare Diana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 7 all'11 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 agosto 2023

Blanca confessa ad Adela di aver ceduto alle pressioni di Rodolfo e di essersi concessa a lui. La ragazza è piuttosto scossa per la situazione, che si è rivelata molto più complicata di quanto aveva immaginato. Intanto Bernardo spinge Salvador a parlare con Diana e a rivelarle di aver recuperato la memoria. Il Montaner gli dà retta ma purtroppo non riesce a parlare con la ragazza perché Alonso arriva a prenderla in fabbrica e la porta via in moto. Blanca prega Francisca di non dire a nessuno che lei è tornata a casa mentre Celia affronta Petra e le confessa di aver sofferto e di soffrire ancora tantissimo per lei. Per questo motivo loro due non potranno mai e poi mai essere di nuovo amiche.

Puntata in onda Martedì 8 agosto 2023

Blanca vuole chiarire la sua posizione con Rodolfo ma soprattutto vuole che quanto successo tra loro non renda le cose più difficili. Il Loygorri le risponde in malo modo e le dice apertamente che ora lei appartiene a lui e che dovrà fare come dice. Rosalia e Merceditas raggiungono l’Ambigù. Le due devono sopportare le prese in giro di Raimundo ma soprattutto osservare, impotenti, Francisca esibirsi nei panni della Bella Margherita.

Puntata in onda Mercoledì 9 agosto 2023

Merceditas ha una discussione molto accesa con Raimundo per via del suo comportamento con Donna Rosalia ma lui, invece che rimanerci male, reagisce in un modo molto strano ovvero baciandola. Aurora spinge Celia a unirsi a lei al movimento delle suffragette e la invita a una riunione. La Silva si appassiona moltissimo alla causa del voto femminile mentre Adela avverte Diana che il suo comportamento sta destando scandalo. Non può andare in modo e vestire come un maschiaccio, senza che la gente sparli di lei e della loro famiglia; deve darsi una regolata.

Puntate in onda Giovedì 10 agosto 2023

Salvador è certo di aver trovato un modo per fermare il contrabbando di oppio alla Tessuti Silva ma Miguel, comincia a capire che il Montaner sta facendo il doppiogioco e corre ad avvertire Don Ricardo. Celia è entusiasta delle riunioni delle suffragette ed è molto contenta di condividere questa esperienza con Aurora. Petra si presenta a casa Silva per chiedere scusa per quello che ha fatto e per convincere Celia a perdonarla e a ricominciare con la loro amicizia. Cristobal, al fronte, è molto in ansia per Carlitos, di cui non si hanno notizie. Il ragazzo si presenta all’improvviso all’ospedale, con una brutta ferita al fianco.

Puntata in onda Venerdì 11 agosto 2023

Salvador è pronto a mettere in atto il suo piano per incastrare Don Ricardo e spera che Diana, capendo le sue intenzioni, torni da lui. Il Montaner la invita a cena fuori, dopo averla aiutata con un macchinario risultato difettoso ma la Silva fraintende e declina il suo invito. Durante la festa organizzata per l’onomastico di Enrique, Francisca accusa un malore allo stomaco mentre Petra e Bernardo continuano a frequentarsi di nascosto e si danno appuntamento in un albergo. Don Ricardo e Basilio vengono a sapere che qualcuno ha rivelato qualcosa, sui loro traffici, alla dogana di Bilbao. I due devono risolvere velocemente il fatto che la spedizione delle casse di oppio, dirette verso Londra, è bloccata. Per loro il solo e unico colpevole è Salvador, su cui concentrano tutti i loro sospetti.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.