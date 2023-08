Sei Sorelle Anticipazioni 10 agosto 2023: Miguel mette nei guai Salvador mentre Carlitos è gravemente ferito

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 10 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Miguel informa Don Ricardo del doppio gioco di Salvador. Il Montaner correrà un grosso pericolo...

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 10 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Salvador è pronto a passare all’azione per smascherare Don Ricardo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Montaner correrà però un grosso pericolo. Miguel, accortosi del suo doppio gioco, correrà a informare il Silva. Intanto Celia sarà entusiasta di partecipare alle riunioni delle suffragette ma Petra tornerà alla sua porta, per farsi perdonare. Al fronte, Cristobal sarà molto preoccupato per Carlitos, di cui non ha più notizie. All’improvviso il ragazzo si ripresenterà all’ospedale da campo con una ferita molto grave sul fianco.

Anticipazioni Sei Sorelle: Miguel mette nei guai Salvador

Salvador vorrebbe confessare a Diana la verità su di lui e sui suoi piani per smascherare Don Ricardo. Il Montaner non riuscirà però ancora a parlare con la Silva e dovrà continuare a fingere di aver dimenticato tutto. Il suo unico obiettivo rimarrà quello di fermare il malefico zio e magari riuscire pure a restituire la Tessuti Silva alle sei sorelle. Ma quando sarà convinto di aver trovato un modo per frenare il contrabbando, qualcuno lo pugnalerà alle spalle. Miguel, scoperto che sta facendo il doppio gioco, correrà a informare Don Ricardo, mettendo in difficoltà e persino in pericolo il direttore.

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra ci riprova. Vuole a tutti i costi il perdono di Celia

Celia ha affrontato Petra e per la prima volta ha avuto il coraggio di dirle quello che pensa davvero del suo comportamento. La Silva è stata chiara con l’operaia e le ha rivelato di aver sofferto fin troppo per colpa sua, per pensare di essere nuovamente amiche. Petra però non sembrerà rassegnarsi e sinceramente pentita per aver messo la ragazza in difficoltà, busserà di nuovo alla sua porta, alla ricerca di una seconda possibilità. Celia, ora che c’è Aurora nella sua vita e che con lei sta provando nuove ed entusiasmanti esperienze, accetterà di darle una chance? Vi anticipiamo che il buon cuore di Celia la porterà a prendere una decisione che non farà tanto piacere ad Aurora e creerà una certa tensione tra le due.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carlitos è gravemente ferito

Al fronte, la situazione sarà sempre più complessa e pericolosa. Cristobal avrà paura di non riuscire a proteggere né Marina né Carlitos e stavolta sarà proprio il ragazzo a essere fonte di grande preoccupazione per il medico. Il Loygorri avrà il timore che al ragazzo, di cui non ha più notizie da ore, sia successo qualcosa. Le sue sensazioni troveranno purtroppo conferma quando Carlitos si ripresenterà all’ospedale da campo con una grave ferita al fianco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 7 all'11 agosto 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.