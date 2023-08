Anticipazioni TV

Bernardo spinge Salvador a dire la verità a Diana e a rivelarle, una volta per tutte, di aver recuperato la memoria ma di voler fare il doppio gioco con Don Ricardo. Il Montaner si convincerà che il suo amico abbia ragione ma purtroppo non riuscirà a parlare con la Silva. Intanto Blanca rivelerà ad Adela di aver dovuto cedere alle richieste di Rodolfo e si sentirsi nei guai mentre Celia affronterà Petra e le dirà che tra loro, dopo quello che è successo, non potrà più esserci alcuna amicizia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador pronto a dire la verità a Diana ma…

Salvador ha confessato a Bernando un segreto sconvolgente. Il ragazzo ha rivelato all’amico di aver recuperato la memoria ma di voler ancora far finta di nulla, per stanare Don Ricardo. L’avvocato consiglierà al Montaner di uscire allo scoperto almeno con Diana. Bernardo lo spingerà a parlare con la Silva, prima che sia troppo tardi e che la sua frequentazione con Alonso si faccia più seria. Salvador accetterà i consigli ma non riuscirà a parlare con la sua amata. Diana se ne andrà in compagnia del suo amico, prima che il direttore possa cominciare qualunque discorso.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca confessa ad Adela di aver ceduto a Rodolfo

Rodolfo ha scoperto che Francisca è tornata a vivere a casa Silva e che Blanca non è riuscita a cacciarla un’altra volta. Questa scoperta ha mandato il Loygorri completamente su di giri e lo ha spinto a diventare ancora più insistente nei confronti della sua fidanzata. Dopo averle fatto un regalo molto costoso, ha ottenuto quello che voleva. Con grande vergogna, Blanca confesserà ad Adela di essersi concessa a Rodolfo e che le cose, dopo quanto successo, si sono fatte ancora più complicate.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia affronta Petra faccia a faccia

Ora che Celia si è liberata del Dottor Uribe e ha ripreso in mano la sua vita, si troverà ad affrontare nuovamente Petra. Stavolta la ragazza avrà il coraggio di dirle esattamente ciò che pensa e accuserà l’operaia di aver esagerato con lei, comportandosi come se fosse una nemica. La Silva le dirà chiaramente che dopo quello che è successo tra loro, non potrà mai e poi mai esserci un’amicizia. Petra dovrà tenersi ben lontano da lei e dalla sua famiglia.

