Sei pezzi facili: il teatro di Mattia Torre ripreso da Paolo Sorrentino

Anticipazioni TV

Sei tra i più noti spettacoli teatrali del grande autore prematuramente scomparso sono stati ripresi dal regista della Grande bellezza e di È stata la mano di Dio e verranno trasmessi da Rai 3 dal 19 novembre alle 22. Ecco come i protagonisti di questo lavoro lo hanno presentato alla stampa.

Proprio mentre tutti parlano di Boris 4, quarta stagione della serie che ha rivelato al grande pubblico il grandissimo talento di Mattia Torre e che, a modo suo, ne mette in scena il fantasma, è stata presentata ufficialmente quella bellissima iniziativa che è stata chiamata Sei pezzi facili, e che in pochissime parole è la riproposizione di alcuni tra i migliori e più noti spettacoli teatrali scritti da Torre, e interpretati dagli attore che l'autore aveva scelto per portare in scena i suoi personaggi protagonisti, che sono stati diretti per la messa in onda televisiva, sulla Rai, da un grande del cinema italiano e mondiale come Paolo Sorrentino.

Dal 19 novembre e per i cinque sabati successivi, su Rai 3 alle 22, potremo quindi vedere Valerio Mastandrea in "Migliore", Geppi Cucciari in "Perfetta", Valerio Aprea e Paolo Calabresi in "Qui e ora", Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Carlo De Ruggieri in "456", e ancora Aprea in "In mezzo al mare" e "Gola". Quest'ultimo spettacolo sarà anche disponibile in anteprima su Rai Play da sabato 12.

Non sbaglia di certo l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, a porre l'accento sulla straordinarietà della firma di Paolo Sorrentino, e a sottolineare come "il fatto che la Rai sia casa e laboratorio dei grandi artisti italiani, dei cineasti, degli attori e degli intellettuali, chiamati a parlare in modo libero è una cosa doverosa che rientra pienamente nell’idea di servizio pubblico", e che l'offrire al pubblico dei lavori originali di Sorrentino sia "nella grande tradizione Rai delle collaborazioni con Fellini, Olmi, Ronconi", ma il nome centrale di Sei pezzi facili non è quello del regista napoletano, quanto quello di Torre. "Restituire Mattia Torre agli spettatori è un dono, il lavoro di Mattia è un classico della contemporaneità, e è giusto che il servizio pubblico renda il suo lavoro fruibile a tutti", sottolinea giustamente Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, la struttura Rai dietro a questa operazione.

È lo stesso Sorrentino a saperlo e a dichiararlo. "Questo lavoro è il tentativo di valorizzare e amplificare la risonanza del teatro di Mattia Torre", ha detto. "Ho fatto una regia con minimi appigli cinematografici perché è l’unica cosa che so veramente fare, rispettando sempre e comunque quello che aveva in testa Mattia che, ho capito coi suoi attori, aveva idee molto precise su come dovessero essere messi in scena i suoi spettacoli. E io ho voluto rispettare quel suo volere". D'altronde, aggiunge poi Sorrentino, "quello di Mattia è un teatro compiuto, che non aveva bisogno di interventi se non di ritmo cinematografico, così come non ha bisogno di interventi Eduardo. Quando le cose funzionano non c’è bisogno di fantasia supplementare. Si rischia la retorica. Bastavano i testi forti e degli attori straordinari. Il mio ruolo, non per pigrizia ma perché era quella al strada, era trovare angoli, inquadrature e ritmo nel miglior modo possibile".

Sorrentino confessa sorridendo di essere stato trascinato nel progetto da "un complotto tra mia moglie Daniela e Francesca Rocca [la moglie di Mattia Torre, n.d.r.], che prima mi hanno proposto di fare la regia televisiva di uno spettacolo, e poi alla fine li abbiamo fatti tutti".

"Ho avuto il privilegio di vede Mattia lavorare per quindici anni, so quello che lui è ed è stato", ha detto Rocca. "Mattia nasce col teatro, è uno scrittore prima di tutto il resto. I suoi erano spettacoli di parola, e su quelle parole era molto rigoroso, perché vedeva gli spettacoli come prosecuzione della scrittura. Perché abbia deciso di chiedere a Paolo di riprendere questi spettacoli l’ho capito ieri: perché quando l’abbiamo fatto la celebrazione all’Ambra Jovinelli, poco dopo la sua morte, Paolo ha letto un pezzo che aveva scritto per lui e nel quale lo aveva fotografato perfettamente pur non conoscendolo da tanto tempo, con una distanza rispettosa e goliardica assieme, che poi era tutto quello che io amo di Mattia".

Rocca ha anche spiegato perché, con Lorenzo Mieli di The Apartment, che ha definito "sposo lavorativo di Mattia", hanno voluto fortemente questa operazione, che sintetizza teatro, linguaggio televisivo e sguardo cinematografico, e porta sulla Rai il teatro di Torre. "Anche quando i teatri erano pieni, Mattia sperava sempre di poter coinvolgere più persone. Voleva che tutti vedessero quello che faceva. Lui il mezzo televisivo lo amava e lo odiava ma godeva del bacino di utenza enorme che gli poteva garantire. Il teatro era sua casa; la tv il suo mezzo per avere visibilitò. E aggiungere a questo il cinema di Paolo è il più grande regalo che gli si poteva fare per i cinquant'anni che avrebbe compiuto quest'anno".

Si commuove, Sorrentino, a sentire parlare così Francesca Rocca. Si commuovono molti degli attori presenti, e mi commuovo anche io che ascolto, anche se Mattia Torre, come i più, non lo ho mai conosciuto se non attraverso le sue opere, i suoi spettacoli, i suoi libri, le serie come Boris, ovviamente, ma anche La linea verticale, e la prima Buttafuori, da troppo tempo invisibile, o il film postumo Figli.

Perché Mattia Torre, capace di far ridere e di far pensare al tempo stesso, è stato davvero un classico contemporaneo.

E la visione di questi Sei pezzi facili, produzione Fremantle in collaborazione con The Apartment, del gruppo Fremantle per Rai Cultura, è qui qualcosa che vi farà del bene. Farà bene al vostro umore, al vostro spirito e al vostro cuore.

Come dice Lorenzo Mieli, amico e collaboratore di Torre, "dare a un prodotto così la collocazione che ha in Rai è un regalo anche a noi che ci abbiamo lavorato, e a Mattia. Lo dona agli spettatori su Rai 3 e poi lo contiene e lo conserva sulla piattaforma Rai Play. Per Mattia, che amava i rilanci, è il rilancio più bello".