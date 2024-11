Segreti di Famiglia Anticipazioni 19 novembre 2024: Eren e Ozlem alla resta dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 19 novembre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo Eren prendere di petto Ozlem per rivelarle che cosa ha scoperto...

La puntata di Segreti di Famiglia del 19 novembre 2024 sono emozionanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 14.10, ci rivelano che Eren chiama Ozlem per darle un appuntamento; lei, di nascosto dal marito violento, Fatih, si presenta all'incontro. Il poliziotto le rivela di essersi sottoposto al test di paternità, e che quindi ormai ha scoperto di essere il padre di Tugce. Ne consegue una lite furibonda tra Eren e Ozlem sulla fine della loro passata relazione amorosa...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 19 novembre 2024: La vendetta di Engin...

Engin, seppur da dietro le sbarre, continua indisturbatamente a giocare con la vita di tutti i suoi nemici. Infatti, il detenuto ha giurato vendetta: nessuno tra coloro i quali hanno deciso di puntargli il dito conto resterà impunito. Per questo motivo, Engin, che in qualche modo è a conoscenza dei segreti più scabrosi dei suoi avversarsi, tiene tutti in pugno, minacciandoli e ricattandoli...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Eren sotto shock...

Nel mirino di Engin ci è finito anche Eren. Lo spietato assassino sapeva ancor prima di lui che Eren è padre, e grazie a questa preziosa informazione può tenerlo sotto scacco. Nel momento in cui è venuto a sapere di avere una figlia biologica, Tugce, nata da una sua passata relazione amorosa con Ozlem, il poliziotto non ha reagito bene: ha pensato di essere stato ingannato da una persona che ha amato, ed ha pensato a tutto il tempo perduto con la figlia...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Eren affronta Ozlem!

Per Eren è giunto il momento di scontrarsi con la realtà. Il poliziotto telefona ad Ozlem per darle un appuntamento. Quest'ultima, avendo un marito molto violento, Fatih, accetta d'incontrarlo, ma sa che dovrà uscire di nascosto: il consorte non glielo consentirebbe, e gliela farebbe pagare. Una volta che si ritrovano faccia a faccia, Eren le rivela di essersi sottoposto ad un test di paternità, e di avere quindi la prova inconfutabile che Tugce è davvero sua figlia. A questo punto, tra lui ed Ozlem scoppia una lite furibonda sulla fine della loro storia d'amore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Segreti di Famiglia dal 18 al 22 novembre 2024.

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.